Месть вещей в театре им. Н. Сац

29 марта в детском музыкальном театре им. Н. Сац опера «Дитя и волшебство».

В основе сюжета оперы французского композитора Мориса Равеля — фантастическая история о том, как вещи решили отомстить капризному мальчику, который ломал и портил их. Но мальчик, убежавший в лес от взбунтовавшихся вещей, все же может заслужить прощение благодаря лишь одному доброму поступку. Ведь это не так уж мало!

Эта опера стала одной из самых знаменитых сказок в музыкальном театре ХХ века. Кроме того, она является энциклопедией оперного искусства для детей, в которой великий композитор рассказывает о музыке языком авангарда.

Своеобразным голосом наделен здесь каждый персонаж: старое кресло, разбитая чашка, деревья, звери, птицы и даже учебник арифметики.