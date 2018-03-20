Розанова: я к театру очень свято отношусь

Актриса Ирина Розанова рассказала о том, почему сейчас в ее жизни нет театра, передает сайт kp.ru.

"Я один раз пошутила в компании, что не люблю театр. Вдруг один актер вскочил: «А он вас любит?» И я думаю, какой ты молодец, правильно ты мне вставил. А я-то пошутила.

На самом деле я к театру очень свято отношусь, потому что папа с мамой этому всю жизнь отдали. Мама в 86 лет стояла на сцене… А я, так получилось, после института в «Маяковке» недолго поработала, а потом ушла к Сереже Женовачу, который сейчас очень известный режиссер.

Мне говорили: «Ты что, с ума сошла? Отсюда не уходят, отсюда выносят!». Но это было безумное сумасшедшее время с Женовачом.

Первым спектаклем была «Паночка», с ней впервые ездила за границу — во Флоренцию. Как мы играли, не помню — на каком-то таком драйве. Поэтому пьесы, которые мне сейчас присылают…Я не могу просто приехать к людям, чтобы светить своей «моськой», типа, к вам приехала звезда — платите деньги. Я хочу найти тот спектакль, с которым я могла бы приехать и поговорить по душам.

Но пока все те пьесы, которые предлагают, конъюнктурны. Антрепризы бывают разные, но уровень их порой меня не удовлетворяет. Это не мое, я туда не пойду. Я уже не в том возрасте, чтобы бегать бессмысленно. Это очень большой труд. Но я думаю, что найду ту команду и тот спектакль, в котором захочу играть. Не приехать, чтобы деньги заработать, а радость получить и радость отдать", — сказала она.