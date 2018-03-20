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Самый бездомный театр Новосибирска отметил тридцатилетие
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Самый бездомный театр Новосибирска отметил тридцатилетие 

АиФ-Новосибирск 10 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
19 марта в камерном зале Новосибирской государственной филармонии отмечал юбилей новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева.
20 марта 1988 года был сыгран первый спектакль в репертуаре театра «Вечер французской комедии» — поэтому именно этот день и считается официальным Днем Рождения театра. А за тридцать лет главный режиссер театра Сергей Афанасьев поставил здесь более сотни спектаклей.
На празднике собрались только близкие театру люди — самые верные зрители, друзья и товарищи по духу — представители новосибирских театров (практически в каждом из которых сейчас работают актеры, когда-то начинавшие на сцене НГДТ). А также представители власти.
Одним из гостей юбилея также были спортсмен и друг театра Александр Карелин. Его речь вызвала, пожалуй, самые большие овации в зале и была посвящена, в том числе, многолетней проблеме НГДТ — отсутствию собственного здания. Напоминаем, что помещение театру обещали как раз к тридцатилетию.
«Хочу сказать всему коллективу слова благодарности и уважения. Даже не догадываюсь, как нужно относиться к себе, чтобы так жертвенно работать на этой маленькой сцене. И когда вас опять пугают новым зданием театра и «первыми камнями», которые уже были заложены неоднократно, самое главное, чтобы эти камни окончательно были заложены до того момента, когда последний камень поставят над вами уже навсегда», — сказал Александр Карелин.
Мэр города, Анатолий Локоть также пришел поздравить театр и порадовался наличию НГДТ в Новосибирске.
«Как повезло Новосибирску, что у него есть такой театр. Да и вам тоже повезло, что театр располагается именно в нашем городе. Я тут недавно размышлял: а зачем, вообще, городу театр. Есть же кино, интернет. Но на самом деле, человек нуждается в общении. В театре ты переселяешь в совсем другой мир, который наполнен глубоким смыслом, » — отметил мэр города Анатолий Локоть.
А также подарил сто тысяч рублей, которые театр может использовать по своему усмотрению: например, на оборудование, декорации или костюмы. «Главный подарок впереди — это здание театра», — заверил мэр.
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