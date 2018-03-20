РУСАЛ приглашает молодых красноярцев на прослушивание в школу-студию МХАТ

В рамках масштабного социокультурного проекта «РУСАЛ ФестивAL#Театр» 31 марта в Красноярске состоится прослушивание на актерский факультет Школы-студии МХАТ (курс И. Я. Золотовицкого). Шанс поступить в один из лучших театральных вузов страны и мира могут получить молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет.

Обязательным условием для участия в прослушивании является наличие школьного аттестата или его получение в 2018 году. Экзаменовать кандидатов будут педагоги Школы-студии МХАТ Илья Бочарников и Сергей Сотников . Те, кто успешно пройдёт отбор, получат приглашение в Москву на финальные испытания. Прослушивания также пройдут в Абакане, Братске и Иркутске.

«Это уникальная возможность попробовать свои силы, не покидая родных мест, где, как известно, и стены помогают. А для Школы это возможность отобрать талантливых ребят из Сибири, ведь далеко не каждый может приехать в столицу для прослушиваний. Сейчас у нас уже учатся ребята из Братска и Красноярска, так что успешные примеры есть», — говорят в Школе-студии МХАТ.

Претендентам поступить в театральный вуз нужно подготовить стихотворение, басню и прозаический отрывок — по три произведения разного жанра (стихотворение, басня, отрывок из прозы). Желательно подготовить несколько разноплановых произведений как классической, так и современной литературы. Это позволит полнее проявить способности, показать широту творческого диапазона.

Также на прослушиваниях педагоги Школы-студии МХАТ проведут оценку голоса и речи экзаменуемого, гибкости и координации движений, проверят наличие музыкального слуха и ритма. Более подробную информацию о процедуре поступления в Школу-студию МХАТ можно узнать на сайте www.mhatschool.theatre.ru в разделе «Абитуриенту».

Прослушивание будет проходить с 10 до 17 часов в ДК КрАЗа (ул. Тельмана, 30). Количество мест на прослушивание ограничено — 100 человек. Поэтому желающим поступить в театральный вуз необходимо пройти электронную регистрацию: https://rusalfestival.timepad.ru/event/681958/

Кроме того, 30 и 31 марта в рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр» в Красноярске пройдут спектакли студентов 4-го курса школы-студии МХАТ. Они представят постановку «Безымянная звезда», — романтическая трагикомедия по одноимённой пьесе румынского драматурга М. Себастиана. Билеты на спектакли бесплатны — их получат сотрудники компании РУСАЛ En+ , волонтёры проектов Центра социальных программ РУСАЛа, сотрудники учреждений культуры и образования, а также красноярцы, принявшие участие в конкурсах, организованных РУСАЛом в СМИ.

«РУСАЛ ФестивAL #Театр» является частью большой совместной программы Школы-студии МХАТ и Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», которая реализуется уже более 10 лет. Отдельным направлением этой программы является проект «Молодой МХАТ-России», в рамках которого юные артисты демонстрируют результаты своей работы в городах России. До 2017 года «Молодой МХАТ» побывал в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Абакане, Иркутске, Красноярске и Дивногорске. С прошлого года к этому списку прибавились еще города в рамках сотрудничества с «РУСАЛ ФестивAL #Театр». Основные задачи проекта — это повышение уровня жизни в городах присутствия, создание разнообразного досуга для горожан, знакомство с современными трендами культуры и искусства.