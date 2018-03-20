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Новая поэзия: улица или сцена?
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Новая поэзия: улица или сцена? 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
20 марта в Новом пространстве Театра Наций столкнутся две точки зрения на формирование поэзии нового поколения — взгляд профессионалов сцены, переосмысляющих и продолжающих традиции классиков, и дерзкое и оригинальное видение уличных авторов нового поколения, бросающее вызов авторитетам прошлого.
Станет ли взрывной рост интереса к рэпу и современной поэзии соединяющим звеном между поколениями? Продолжит ли рэп классическую поэтическую традицию? Смогут ли театр и поэтические тексты соперничать в борьбе за молодую аудиторию с рэп-баттлами?
СПРАВКА
Серия паблик-токов «Говорим с театром» — проект в рамках фестиваля «Золотая маска», запущенный в прошлом году. Первая встреча этого года — «Нафталин против виртуальной реальности: театр и новые технологии» — прошла 1 марта. Участники этой дискуссии пришли к выводу, что хотя современные технологии и дают новые способы для передачи идей и образов, но самым прогрессивным инструментом в распоряжении режиссёров, хореографов и актёров всё равно остаётся человеческий мозг: зрителей по-прежнему интересуют в первую очередь «огонь в глазах» и новые смыслы.
Бесплатно зарегистрироваться на паблик-ток «Новая поэзия: на улице или на сцене?» можно здесь.
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