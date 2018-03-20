Режиссер, актер, писатель и рэпер обсудят поэзию нового поколения в Театре наций в Москве

"20 марта в Новом пространстве Театра наций столкнутся две точки зрения на формирование поэзии нового поколения — взгляд профессионалов сцены, переосмысляющих и продолжающих традиции классиков, и дерзкое и оригинальное видение уличных авторов нового поколения, бросающее вызов авторитетам прошлого", — рассказал собеседник агентства.

Участники дискуссии, которая пройдет в рамках организованной Сбербанком серии паблик-токов «Говорим с театром», попытаются понять, станет ли рост интереса к рэпу и современной поэзии связующим звеном между поколениями, продолжит ли рэп поэтическую традицию, смогут ли театр и поэтические тексты соперничать с рэп-баттлами в борьбе за молодую аудиторию.

В 19:30 на площадке Нового пространства Театра наций на Страстном бульваре в Москве соберутся хип-хоп-музыкант и баттл-рэпер ST, который расскажет о своей новой книге стихов «Рэпер против музыки» и о проекте #superСТИХИ, номинант премии «Золотая маска» за лучшую мужскую роль и лауреат премии в составе спектакля «Отморозки», актер театра Никита Кукушкин, лауреат премии «Золотая маска», режиссер и художник-постановщик Филипп Григорьян, а также драматург, постановщик, обладатель литературных премий и автор множества книг Андрей Родионов. Мнениями и прогнозами также поделятся представители молодежной культуры, которые придут на дискуссию в статусе специальных гостей.

"Серия паблик-токов «Говорим с театром» от Сбербанка, многолетнего партнера фестиваля «Золотая маска», ставит вопрос о значимости театра, поэзии и рэп-баттлов для культуры современности", — сказал собеседник ТАСС.

Проект «Говорим с театром» реализуется в рамках фестиваля «Золотая маска» и был запущен в прошлом году. Первая встреча 2018 года прошла 1 марта, ее тема — «Нафталин против виртуальной реальности: театр и новые технологии». «Участники этой дискуссии пришли к выводу, что хотя современные технологии и дают новые способы для передачи идей и образов, но самым прогрессивным инструментом в распоряжении режиссеров, хореографов и актеров все равно остается человеческий мозг: зрителей по— прежнему интересуют в первую очередь „огонь в глазах“ и новые смыслы», — рассказали организаторы дискуссии.

Новое пространство Театра наций

Новое пространство — проект Театра наций, объединяющий современных художников различных направлений для создания новой культурной среды. Включает семь блоков: кураторство, литературу, танец и перформативное искусство, архитектуру, музыку, визуальное искусство, кинематограф.

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