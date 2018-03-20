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Артисты и режиссеры Бродвея дадут бесплатные мастер— классы в Москве
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Артисты и режиссеры Бродвея дадут бесплатные мастер— классы в Москве 

ТАСС 7 часов назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российско-американский проект в области музыкального театра «Broadway Dreams» будет вновь организован в Москве с 13 по 24 апреля. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе театральной компании «Московский Бродвей» продюсера Дмитрия Богачева, которая традиционно стала одним из организаторов проекта.
"С 13 по 24 апреля 2018 года Москва в третий раз принимает российско-американский проект в области музыкального театра «Broadway Dreams», — отметили в пресс— службе. В этом году в центре внимания педагогов — самые юные артисты.
"К участию в творческих мастерских впервые приглашены не только взрослые, но и юные артисты в возрасте от 9 до 17 лет, которых отберут в ходе открытого кастинга", — пояснили в компании. Ребята, успешно прошедшие отбор, смогут поучаствовать в бесплатных занятиях вокалом, хореографией и актерским мастерством. В качестве педагогов выступят звезды бродвейских мюзиклов, актеры и режиссеры, в том числе номинант премии «Тони» Майкл Арден, артист Кристофер Хэнки, игравший с Дэниэлом Рэдклиффом в мюзикле «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая», Тайлер Хэнс, известный по мюзиклу «CATS», Ник Адамс, участвовавший в мюзикле «CHICAGO» и другие.
Серия мастер-классов завершится созданием программы из бродвейских хитов, ориентированной на семейную аудиторию. Финальныен концерты состоятся 23 и 24 апреля в Культурном центре им. Людмилы Рюминой. Зрители увидят номера из спектаклей «Билли Эллиот», «Энни», «Школа рока», «Оливер!», которые в разные годы становились визитными карточками Бродвея, а также отрывок из мюзикла «Дорогой Эван Хансен», билеты на который продаются в Нью-Йорке на месяцы вперед.
Многие песни из этих спектаклей прозвучат на русском языке впервые. «Отдельным сюрпризом станет фрагмент из фильма-мюзикла „Величайший шоумен“, который недавно вышел на большие экраны и получил множество наград за музыкальные номера», — добавили в пресс-службе.
Broadway Dreams — образовательный проект, который проходил в Москве в 2016 и 2017 годах, и был организован в формате мастерских, которые включали в себя занятия по актерскому мастерству, вокалу и хореографии. Результаты работы были представлены на финальных шоу в театрах «Россия» и Московском Дворце молодежи. Лучшие студенты получили возможность побывать на Бродвее.
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