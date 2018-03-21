11 московских кукольных театров для похода с детьми и без

21 марта в мире отмечают Международный день театра кукол, учрежденный в 2003 году. В нашей столице есть более 50 театров и коллективов, работающих в этом жанре. Портал Москва 24 расскажет о том, на какие из них стоит обратить внимание в первую очередь.

Один из самых популярных московских театров кукол — Государственный академический имени С. В. Образцова. Созданный еще в 1931-м, он год за годом выполнял свою миссию «развития кукольного жанра», в том числе оказав влияние на создание государственных театров и в других странах (Чехии, Польше, Болгарии). С 1970 года он занимает здание на Садовом кольце со знаменитыми «волшебными» часами, каждый час являющими зрителю одного из двенадцати сказочных персонажей.

В репертуаре театра — спектакли как для взрослых, так и для маленьких зрителей. Детям от трех лет будут интересны всем известные «Три поросенка» или «По щучьему веленью», младшим школьникам — «Маугли» и «Волшебная лампа Аладдина», поставленная еще в 1940 году и заслуженно считающаяся одним из самых красивых спектаклей театра. Подросткам с 12 лет будет интересно увидеть интерпретацию гоголевского «Носа» — «Некто Нос» в постановке французского режиссера Эрика де Сарриа с гиперреалистическими куклами и персонажами-готами. Обладатель «Золотой маски», спектакль «Ленинградка» познакомит зрителей с историей девочки Вали, живущей в блокадном Ленинграде. Еще одна жемчужина репертуара — знаменитый «Необыкновенный концерт», впервые поставленный в 1946 году и с тех пор успевший попасть в книгу рекордов Гиннесса как самый посещаемый кукольный спектакль в мире. В театре есть и спектакли для взрослой аудитории — «Турандот» Карло Гоцци и «Безумный день или Женитьба Фигаро» по комедии Бомарше.

Московский театр кукол был основан в 1929 году учеником Вахтангова Виктором Швембергером и является самым старым государственным кукольным театром столицы. На трех сценах представлено более 20 спектаклей для взрослых и детей от трех лет. В Московском театре кукол не боятся экспериментировать с жанрами — здесь можно не только увидеть, но и понюхать, а также прикоснуться к самым необычным спектаклям. К примеру, детская сказка «Ежик в тумане» рассчитана на восприятие с закрытыми глазами. Как и «Майская ночь», созданная для более старших зрителей от 12 лет. В репертуаре театра есть спектакли и в оригинальном жанре «этнофэнтези», и в жанре сторителлинга от современных и классических авторов.

Московский детский театр марионеток на Абельмановской отличает большой репертуар. Ориентированный в первую очередь на детей, он содержит как спектакли на сюжеты из известных сказок, так и оригинальные постановки — например, спектакль по рассказам А. П. Чехова «Судьбы сквозь замочную скважину» или рождественская история по новелле О. Генри «Дары волхвов».

Театр «Тень», основанный в 1988 году Майей Краснопольской Ильей Эпельбаумом , — один из самых загадочных театров Москвы. Попасть сюда не так просто: порой билетов приходится ждать до года или даже больше, но оно того стоит. Многие спектакли играют для групп из пяти-шести человек, таким образом, зритель получает по-настоящему уникальный опыт. Начинавший с теневых представлений, за годы существования театр сменил специализацию и сегодня существует вне рамок, сочетая в своих представлениях тени, оперу, балет и мистерию, используя при этом и самых необычных кукол — картонных или «лиликанских».

В репертуаре — спектакли как для взрослых, так и для детей. Примечательно, что почти каждый из них является лауреатом «Золотой маски». Кроме «стационарных представлений», у «Тени» существует также собственный театр на колесах — «скорая театральная помощь», представляющая собой микроавтобус с театральной ложей, который может подъехать в удобное место.

Московский областной государственный театр кукол, появившийся в 1933 году — еще один из старейших театров Москвы. Расположенный в Таганском районе, театр содержит в своем репертуаре более двух десятков спектаклей как для самых маленьких, так и для подростков и взрослых. Среди них и «Ревизор», с которого началась история театра, и спектакль «Можно попросить Нину?» по рассказу Кира Булычева , и необыкновенной красоты «Кентервильское привидение» по рассказу Оскара Уайльда

Московский детский театр теней появился в 1944 году благодаря художнику Екатерине Зонненштраль и режиссеру Софье Свободкиной. Сегодня в его репертуаре — квест по мотивам сказки Андерсена «Ловцы теней», танец цветных теней «Жизель» для знакомства малышей с балетом, интерактивные спектакли и мастер-классы про историю и виды теневого театра, «Черная курица» по сказке Погорельского с музыкой Стравинского и Шнитке, театральный сериал о приключениях Шерлока Холмса и около десятка других спектаклей как для дошкольников, так и для подростков.

Театр детской книги «Волшебная лампа» был создан в 1989 году режиссером-кукольником Владимиром Штейном и художником Мариной Грибановой. Свою задачу руководство театра формулирует как «воспитание интереса и любви к Книге». В камерной обстановке зала на 80 мест актеры разыгрывают перед маленькими зрителями и их родителями спектакли по всем известным сказкам. Представления рассчитаны в первую очередь на детей — от трех лет до среднего школьного возраста, а в репертуаре можно найти «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», «Кошкин дом», «Принцессу на горошине» и «Котенка по имени Гав».

Театр «Жар-птица» в Сокольниках был образован в 1991 году, с тех пор его репертуар расширился от спектаклей по сюжетам русских народных сказок до постановок по произведениям авторов со всего мира. В репертуаре свыше 20 спектаклей, среди них и известные малышам сказки вроде «Русалочки» и «Теремка», и редко ставящиеся сказки Гауфа ("Карлик Нос" и «Холодное сердце»), и аллегорическая комедия для взрослых «Серенада». Рассчитанные на разные возрастные категории, постановки отличаются красотой оформления и технической сложностью: порой в рамках одного спектакля участвуют куклы самых разных систем — от тростевых до теневых.

Открытый относительно недавно, в 2012 году, кожуховский «Рыжий театр» является многофункциональным заведением: кроме театра кукол, здесь также функционирует актерская школа, а также проводятся творческие вечера и благотворительные праздники. В данный момент в репертуаре театра — шесть кукольных спектаклей, на которых ждут даже самых маленьких: «Самые первые сказки» за 35 минут не успеют утомить и двухлетних малышей, а элементы интерактивности вовлекут зрителей в спектакль. В то же время красиво оформленное фойе создаст атмосферу праздника, в который поход в театр превратится для тех, кто окажется в нем впервые.

Театр «Альбатрос» на Первомайской, основанный в 1996 году актером театра кукол им. Образцова В. К. Михитаровым, специализируется на детских спектаклях, его основная аудитория — зрители от 3 до 12 лет. Характерная особенность спектаклей — интерактивность, маленькие зрители непосредственно участвуют не только в некоторых из них, но даже в процессе создания кукол. Особенный интерес представляет своеобразный спектакль-концерт «Мастер-класс, или эти удивительные куклы», буквально представляющий зрителям закулисье театра кукол, рассказывающий о том, какими бывают куклы-актеры и как они функционируют.

Детский интерактивный кукольный театр «Потешки» — развивающий кукольный театр, цель которого — подготовить ребенка к последующему посещению детских спектаклей в драматическом театре. Играющие вместе с актерами, дети являются непосредственными участниками действия. Если перед вами стоит цель «приучить» детей к театру с самого раннего возраста, обратите внимание на это место. Создавая спектакли в сотрудничестве с детскими психологами, на «Теремок» и «Трех поросят» администрация «Потешек» приглашает и годовалых малышей.

Лиза Минаева