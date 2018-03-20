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Московский областной ТЮЗ подготовил праздничную программу в честь Дня театра 27 марта
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Московский областной ТЮЗ подготовил праздничную программу в честь Дня театра 27 марта 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
В Международный день театра, 27 марта, Московский областной государственный театр юного зрителя организует праздничную программу, говорится в сообщении пресс-службы театра.
«Приглашаем отпраздновать с нами Международный день театра! Участие в празднике — бесплатное. Необходимо только до 23 марта включительно прислать заявку на адрес нашего клуба zritelclub@mogtyz.ru. Рекомендуемый возраст детей 6-15 лет», — говорится в сообщении.
В 15:30 начнется регистрация участников и знакомство с выставкой «Советский театр за рубежом», которая рассказывает, в том числе, о гастролях нашего театра. Экскурсию проведет заместитель директора театра Наталья Миронова.
С 16:00 до 17:00 — презентация интерактивного «Театрального словаря» для юных зрителей, повести Нины Дашевской «Тео — театральный капитан» и других детских книг издательства «Самокат». Презентацию проведет шеф-редактор издательства «Самокат» Ольга Патрушева.
С 17:00 до 18:00 — мастер-класс для детей «Создаем театральные маски». Во время мастер-класса ребята узнают, какими разными бывают театральные маски, создадут свой собственный образ, организуют выставку для родителей, а затем смогут забрать маски домой. Мастер-класс проведет художник Ксения Гурко.
Всемирный день театра (World Theatre Day) — международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта.
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