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Московский театр сказки снова побывал в гостях у дошколят
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Московский театр сказки снова побывал в гостях у дошколят 

Вестник района Гагаринский 23 марта 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
19 марта для воспитанников Дошкольного отделения №2 Московский театр сказки вновь показал занимательное представление. Кукольный спектакль «Козленок, который умел считать до десяти» по сказке норвежского писателя Альфа Прёйсена собрал полный зал маленьких зрителей.
Спектакль поставлен в лучших традициях театра кукол. Главный герой сказки — Козленок, который научился считать до десяти и, как любому малышу, ему хочется как можно скорее применить свои знания, и козленок начинает присваивать порядковые номера всем животным, которых встречает во время своего путешествия.
— Сказка замечательная, имеет большое художественное и воспитательное значение. Детям очень понравилось. Они смотрели спектакль внимательно, эмоционально, увлеченно, на одном дыхании», — поделилась своими впечатлениями воспитатель группы «Цыплята» Кантор Ирина Викторовна.
-Сказки — это то, что помогает малышу развить фантазию и разобраться в таких сложных категориях, как добро, зло, справедливость, плохие поступки и наказание за них. На примере героев сказок мы вводим ребенка в большой мир, где люди совершаются разные поступки и обретаются друзья или недруги», — поддержала коллегу воспитатель группы «Знайка» Самороковская Анастасия Витальевна.
Сотрудники ОК «Юго-Запад» благодарят Московский театр сказки и снова ждут в гости.
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