Московский театр сказки снова побывал в гостях у дошколят

19 марта для воспитанников Дошкольного отделения №2 Московский театр сказки вновь показал занимательное представление. Кукольный спектакль «Козленок, который умел считать до десяти» по сказке норвежского писателя Альфа Прёйсена собрал полный зал маленьких зрителей.

Спектакль поставлен в лучших традициях театра кукол. Главный герой сказки — Козленок, который научился считать до десяти и, как любому малышу, ему хочется как можно скорее применить свои знания, и козленок начинает присваивать порядковые номера всем животным, которых встречает во время своего путешествия.

— Сказка замечательная, имеет большое художественное и воспитательное значение. Детям очень понравилось. Они смотрели спектакль внимательно, эмоционально, увлеченно, на одном дыхании», — поделилась своими впечатлениями воспитатель группы «Цыплята» Кантор Ирина Викторовна.

-Сказки — это то, что помогает малышу развить фантазию и разобраться в таких сложных категориях, как добро, зло, справедливость, плохие поступки и наказание за них. На примере героев сказок мы вводим ребенка в большой мир, где люди совершаются разные поступки и обретаются друзья или недруги», — поддержала коллегу воспитатель группы «Знайка» Самороковская Анастасия Витальевна.

Сотрудники ОК «Юго-Запад» благодарят Московский театр сказки и снова ждут в гости.