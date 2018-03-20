Орловский Союз театральных деятелей отметит 80-летие

Творческий вечер «Желаю полного успеха вашему предприятию…», посвященный юбилею Орловского отделения «Союз театральных деятелей РФ» (СТД) и 200-летию Тургенева, пройдёт 26 марта.

В Орловском государственном академическом театре соберутся представители культурной общественности Орла, сообщает пресс-служба администрации города. В региональном союзе в настоящее время состоят 167 человек.

Орловское отделение Союза театральных деятелей было основано в 1937 году. Первым председателем стал главный режиссер театра имени И. С. Тургенева Михаил Ляшенко. Сейчас региональным Союзом театральных деятелей руководит заслуженный артист РФ, мастер сцены ОГАТ имени И. С. Тургенева Павел Легкобит.

Главной задачей СТД является развитие театрального искусства, защита правовых и профессиональных интересов театральных работников. Орловский Союз театральных деятелей на протяжении долгих лет принимает участие в разных мастер-классах, творческих командировках, в том числе в театральном фестивале национальной премии «Золотая маска», на театральной олимпиаде в Москве. Орловское отделение оказывает помощь в проведении театральных фестивалей «Русская классика», «Ludi», «Созвездие Орла» и др.

Начало творческого вечера 18.30. Приглашаются все желающие.