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Лучшие сценические площадки ЗАО примут участие в «Ночи театров»
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Лучшие сценические площадки ЗАО примут участие в «Ночи театров» 

На Западе Москвы 6 часов назад
Фото: На Западе Москвы
24 марта в столице пройдет шестая ежегодная акция «Ночь театров». К ней присоединятся более 50 художественных коллективов.
Среди тех, кто откроет зрителям свои двери, будут Театр на Юго-Западе и «Мастерская Петра Фоменко».
Гости фестиваля смогут посетить открытые репетиции и премьерные показы, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи.
Актеры сыграют для зрителей репертуарные спектакли, организуют вечера с участием знаменитых представителей театральных династий, а также проведут экскурсии в мир театрального закулисья. Как всегда, поклонники «Мастерской Петра Фоменко» совершат путешествие по закрытым для обычных посетителей уголкам театра, побывают на сценах Малого и Большого зала, в реквизиторском и костюмерном цехах, в гримерке артистов. Начало экскурсии в 23:00.
Запись на мероприятия уже открыта.
Напомним, что посещение акции «Ночь театров» свободное, но по предварительной регистрации.
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