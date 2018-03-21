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Секреты театров раскроются ночью
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Секреты театров раскроются ночью 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В эту субботу, 24 марта, в Москве пройдет шестая ежегодная акция «Ночь театров». Участие в ней примут почти 60 столичных театров. Тема нынешнего фестиваля — «Театральные семьи. Театральные легенды».
Москвичей в этот день ждут мастер-классы, творческие вечера, открытые репетиции и беседы со знаменитыми актерами, драматургами и представителями театральных династий. Но главное — возможность заглянуть в мир театрального закулисья. Организаторы обещают десятки мероприятий на любой вкус. Например, для гостей Мастерской Петра Фоменко подготовлен особый подарок. Для них организуют экскурсию за кулисы новой сцены, где участники узнают все секреты, которые невидимы зрителю. А в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя пройдет встреча с советской актрисой театра и кино Людмилой Чирковой. В Театре Табакова покажут документальный фильм «Семейное дело. Театр Табакова».
НАДО ЖЕ!
Столицу ждет настоящий театральный баттл! Восемь столичных театров сойдутся на 2-м Московском чемпионате по актерской импровизации. Это Театр на Юго-Западе, Театр имени Ермоловой, Театр Романа Виктюка, Мастерская Петра Фоменко, Театр на Малой Бронной, Театр Табакова, «Сфера» и «Эрмитаж».
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