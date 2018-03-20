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Подведены итоги городского этапа конкурса проектно-исследовательских работ Магия театра: путешествия во времени — 2018
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Подведены итоги городского этапа конкурса проектно-исследовательских работ Магия театра: путешествия во времени — 2018 

Администрация поселения Вороновское 5 часов назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: mosmetod.ru  В рамках Городского фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета искусств — 2018» прошел городской этап конкурса проектно-исследовательских работ «Магия театра: путешествия во времени — 2018».
Итоги конкурса были подведены на заседании Оргкомитета конкурса 12 марта 2018 года в Государственном центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина.
Обучающаяся 11 класса Бондаренко Анна стала Победителем конкурса в номинации «Театральная афиша. Лифлет» (руководитель Яшкова Г. В.).
Торжественная церемония награждения победителей и призёров Московского конкурса проектно-исследовательских работ «Магия театра: путешествия во времени — 2018» состоится 11 апреля 2018 года в ГБОУ Городской методический центр.
Поздравляем Бондаренко Анну с победой в конкурсе и от всей души желаем успехов, новых достижений и творческого развития!
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