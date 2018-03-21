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На площадке в СВАО в День театра покажут сценические импровизации
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На площадке в СВАО в День театра покажут сценические импровизации 

Управа Останкинского района 25 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
26 марта в пространстве «Куб», на территории дизайн-завода «Флакон», можно будет увидеть вольную трактовку театральных жанров. Эта тематическая программа будет представлена ко Дню театра.
Во время этого мероприятия актеры покажут импровизированные представления, фристайлы, стендапы и различные эстрадные номера. В пресс-службе «Флакона» сообщили, что это будет необычное попурри от труппы театра имени Алехандро Валенсио.
Для гостей запланировали дискотеку и интересные конкурсы.
Напомним, что дизайн-завод «Флакон» находится по адресу: улица Большая Новодмитровская, дом 36. Мероприятия пройдут 26 марта с 19.00 до 22.00.
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