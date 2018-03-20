Арт-центр «Свободный 24» приглашает на спектакль «Портрет Дориана Грея»

Театральный центр «Свободный 24» работает на базе библиотеки № 96 и предлагает любителям театра интересные спектакли, многие из которых можно увидеть бесплатно.

Совместная постановка театра «Опыты драматических изучений» и Творческого объединения «Звёздный циферблат» по роману Оскара Уальда состоится 27 марта в 19 часов 30 минут. Как сообщила заведующая библиотекой № 96 Вероника Федорчук корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево», спектакль поставил режиссёр-постановщик Михаил Егоров , художник — Борис Танделов.

Это новое прочтение единственного опубликованного романа ирландского писателя и поэта конца XIX века. Роман Уайльда «Портрет Дориана Грея» был очень популярен в свое время — только экранизаций романа насчитывается более тридцати.

Для того, чтобы стать зрителем спектакля, необходимо предварительно зарегистрироваться: https://svobodniy24.timepad.ru/event/675538/

Адрес библиотеки № 96: Свободный проспект, дом 24 (в шаговой доступности от станции метро «Новогиреево»).