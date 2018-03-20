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Сеул и Пхеньян ведут переговоры о концертах южнокорейских артистов в КНДР
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Сеул и Пхеньян ведут переговоры о концертах южнокорейских артистов в КНДР 

РИА Новости 20 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Мария Фролова
ТОКИО, 20 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Делегации Южной Кореи и КНДР проводят рабочие переговоры о возможности организации концертов южнокорейских артистов в Пхеньяне в начале апреля, сообщила телекомпания NHK.
Концерты должны предшествовать встрече на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые намечены на конец апреля. По данным телекомпании, предложение о гастролях в Пхеньяне было сделано северокорейской стороной спецпосланнику президента Южной Кореи во время визита делегации в КНДР в начале марта.
Переговоры проходят в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Южнокорейскую сторону представляет композитор Юн Сан, а КНДР — певица Хён Сон Воль, которая возглавляла ансамбль «Самчжиён» во время выступлений в Южной Корее, приуроченных к открытию олимпиады в Пхенчхане в феврале этого года.
Стороны обсуждают масштабы предстоящего мероприятия и его содержание. Предполагается, что основу выступлений составят музыкальные произведения.
Перед началом переговоров Юн Сан пообещал перед журналистами «сделать все, чтобы получилось хорошее выступление» и «выслушать северокорейскую сторону, чтобы передать (это мнение — ред.) на родине».
Гастроли южнокорейских артистов в Северной Корее не проводились около 11 лет — с ноября 2007 года.
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