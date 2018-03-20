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Южнокорейские поп-группы дадут два концерта для жителей Пхеньяна
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Южнокорейские поп-группы дадут два концерта для жителей Пхеньяна 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
СЕУЛ, 20 марта. /ТАСС/. Южнокорейские популярные музыкальные коллективы, выступающие в стиле K-Pop, дадут два концерта для жителей Пхеньяна в конце марта — начале апреля. Как сообщило во вторник Министерство объединения Южной Кореи, такая договоренность достигнута во вторник по итогам рабочей встречи представителей Юга и Севера в пограничном пункте Пханмунчжом.
"Пхеньян в период с 31 марта по 3 апреля посетят 160 артистов. В составе труппы — певец Чо Ён Пхиль, девичья группа Red Velvet, бывшая участница группы «Сонё сидэ» Сохён", — отмечает ведомство.
Концерты состоятся в Восточнопхеньянском Большом театре, рассчитанном на 1,5 тыс. мест, и Дворце спорта имени Чхон Чжу Ёна, вмещающем 12 тыс. зрителей. Художественным руководителем труппы назначен Юн Сан, популярный певец и композитор, который возглавлял южнокорейскую делегацию на рабочих переговорах.
Ранее северокорейский музыкальный ансамбль «Самчжиён» в составе 140 человек выступил на Юге в период проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Концерты состоялись 8 февраля в Центре искусств в Канныне и 11 февраля в Национальном театре в Сеуле.
В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Югом и Севером. Так, представители КНДР приняли участие в Олимпиаде и Паралимпиаде в Южной Корее, достигнута договоренность о проведении саммита лидеров двух стран в конце апреля.
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