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В центре соцобслуживания «Дмитровский» отметят Всемирный день театра
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В центре соцобслуживания «Дмитровский» отметят Всемирный день театра 

Управа района Дмитровский города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В следующий вторник, 27 марта, в центре соцобслуживания Дмитровского района пройдет творческая встреча с членом Союза писателей России Фатимой Сало «О времени и о себе». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню театра, который отмечается в этот день. Об этом рассказала культорганизатор учреждения Лада Беляева.
— В центр приедет с визитом Фатима Сало — лауреат творческих конкурсов, член Союза писателей России и наша соседка, жительница Западного Дегунина, — поделилась Беляева. — Фатима Сало представила миру шесть сборников произведений собственного сочинения. Среди них есть и стихотворения, и басни, и притчи. Все они отличаются легкостью, иронией и прозрачной моралью.
Гостей будут ждать к 13.30. Напомним, центр соцобслуживания «Дмитровский» располагается по адресу ул. Долгопрудная, д. 1/141. (мю)
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