В центре соцобслуживания «Дмитровский» отметят Всемирный день театра

В следующий вторник, 27 марта, в центре соцобслуживания Дмитровского района пройдет творческая встреча с членом Союза писателей России Фатимой Сало «О времени и о себе». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню театра, который отмечается в этот день. Об этом рассказала культорганизатор учреждения Лада Беляева.

— В центр приедет с визитом Фатима Сало — лауреат творческих конкурсов, член Союза писателей России и наша соседка, жительница Западного Дегунина, — поделилась Беляева. — Фатима Сало представила миру шесть сборников произведений собственного сочинения. Среди них есть и стихотворения, и басни, и притчи. Все они отличаются легкостью, иронией и прозрачной моралью.

Гостей будут ждать к 13.30. Напомним, центр соцобслуживания «Дмитровский» располагается по адресу ул. Долгопрудная, д. 1/141. (мю)