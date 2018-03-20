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В библиотеке на улице Софьи Ковалевской расскажут о творчестве Анны Ахматовой
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В библиотеке на улице Софьи Ковалевской расскажут о творчестве Анны Ахматовой 

Управа района Дмитровский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В библиотеке № 30 Дмитровского района 30 марта пройдет творческий вечер, посвященный поэтессе Анне Ахматовой. Как сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Казаченко, гостей ждут интерактивная лекция и спектакль.
— На творческом вечере лектор расскажет о жизни и творчестве Анны Ахматовой, — поделилась Казаченко, — а сопровождать его слова будет занимательная видеопрезентация. Затем наши гости увидят постановку театра «Леон» по поэме «Реквием» Ахматовой. Главную роль в спектакле исполнит Ксения Веселкова.
Творческий вечер начнется в 18.00. Напоминаем, библиотека № 30 находится по адресу ул. Софьи Ковалевской, д. 8. (мю)
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