В библиотеке на улице Софьи Ковалевской расскажут о творчестве Анны Ахматовой

В библиотеке № 30 Дмитровского района 30 марта пройдет творческий вечер, посвященный поэтессе Анне Ахматовой . Как сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Казаченко, гостей ждут интерактивная лекция и спектакль.

— На творческом вечере лектор расскажет о жизни и творчестве Анны Ахматовой, — поделилась Казаченко, — а сопровождать его слова будет занимательная видеопрезентация. Затем наши гости увидят постановку театра «Леон» по поэме «Реквием» Ахматовой. Главную роль в спектакле исполнит Ксения Веселкова.

Творческий вечер начнется в 18.00. Напоминаем, библиотека № 30 находится по адресу ул. Софьи Ковалевской, д. 8. (мю)