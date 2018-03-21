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Наурыз в Казахстане: Назарбаев поздравил жителей с праздником весны
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Наурыз в Казахстане: Назарбаев поздравил жителей с праздником весны 

Мир24 7 часов назад
Фото: Время Омское
В Казахстане встречают Наурыз. Народные гулянья развернулись по всей стране. Выставляются юрты, готовятся национальные блюда. Корреспондент «МИР 24» Гульмира Жанзакова рассказала о том, как отмечают праздник в Астане.
Наурыз в Казахстане — праздник государственный. Отдыхают в стране целых пять дней. Только в Астане запланировано более 60 мероприятий. Главное торжество проходит на территории выставочного комплекса ЭКСПО. А началось все с премьеры нового казахстанского мюзикла, посвященного празднику Наурыз.
Мюзикл символически рассказывает об истории Страны великой степи. На сцене молодые артисты оперы, балета, цирка и эстрады. В числе зрителей и глава государства Нурсултан Назарбаев. После спектакля он поздравил всех жителей республики с праздником.
«Поздравляю всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз — праздником весны, возрождения и роста. С удовольствием и большой радостью мы ожидаем этот праздник, потому что день и ночь равняются, заканчивается зима, начинается весна и вся природа возрождается. Испокон веков наш народ всегда ждал этот праздник. Ходили друг к другу в гости, прощали все обиды, сажали деревья, очищали дома, свои поселки приводили в порядок, готовились к лету, к возрождению и новому году», — отметил президент республики Нурсултан Назарбаев.
После представления гости посетили этноаул. Впервые он раскинулся на территории выставки ЭКСПО.
Всех угощают баурсаками, пловом и, конечно же, праздничным Наурыз Коже. Сегодня в Астане сварили тысячу литров этого блюда. И любой желающий может бесплатно его попробовать. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
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