Наурыз в Казахстане: Назарбаев поздравил жителей с праздником весны

В Казахстане встречают Наурыз. Народные гулянья развернулись по всей стране. Выставляются юрты, готовятся национальные блюда. Корреспондент «МИР 24» Гульмира Жанзакова рассказала о том, как отмечают праздник в Астане.

Наурыз в Казахстане — праздник государственный. Отдыхают в стране целых пять дней. Только в Астане запланировано более 60 мероприятий. Главное торжество проходит на территории выставочного комплекса ЭКСПО. А началось все с премьеры нового казахстанского мюзикла, посвященного празднику Наурыз.

Мюзикл символически рассказывает об истории Страны великой степи. На сцене молодые артисты оперы, балета, цирка и эстрады. В числе зрителей и глава государства Нурсултан Назарбаев . После спектакля он поздравил всех жителей республики с праздником.

«Поздравляю всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз — праздником весны, возрождения и роста. С удовольствием и большой радостью мы ожидаем этот праздник, потому что день и ночь равняются, заканчивается зима, начинается весна и вся природа возрождается. Испокон веков наш народ всегда ждал этот праздник. Ходили друг к другу в гости, прощали все обиды, сажали деревья, очищали дома, свои поселки приводили в порядок, готовились к лету, к возрождению и новому году», — отметил президент республики Нурсултан Назарбаев.

После представления гости посетили этноаул. Впервые он раскинулся на территории выставки ЭКСПО.

Всех угощают баурсаками, пловом и, конечно же, праздничным Наурыз Коже. Сегодня в Астане сварили тысячу литров этого блюда. И любой желающий может бесплатно его попробовать. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM