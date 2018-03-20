Афиша шестой ежегодной акции «Ночь театров в Москве»: основные события 

В рамках акции состоится показ документального фильма "Табаков русской сцены. Роль в истории" в театре Табакова в репетиционном зале на Сухаревской. После показа фильма ученики Олега Табакова, скончавшегося 12 марта, поделятся воспоминаниями о нём. Фото: worldpodium.ru Начало в 22:00.
Гала-концерт «Любитель оперы» состоится в театре «Геликон-опера». На концерте будут выступать театральные семьи, знаменитости российского драматического театра, известные представители социальной сферы и певцы эстрады. Фото: journal-gorproekt.ru Начало в 22:00.
Мастерская Петра Фоменко для всех желающих проведёт экскурсию по закулисью новой сцены, на которую попасть смогут только 10 человек, записавшихся заранее. Затем в фойе новой сцены для всех желающих покажут премьеру документального фильма «Буду актёром», который разделен на 3 части: «Абитуриенты», «Студенты», «Выпускники». Фильм рассказывает об этапах становления актёров в профессии. Фильм подготовили участники «Студии 711», где будущим продюсерам (студентам МХАТА) руководитель курса помогает воплощать в реальность творческие замыслы.
Начало экскурсии: 22:00, фильма: 23:30 Студенты мастерской ГИТИСа под руководством Иосифа Райхельгауза на сцене театра «Школа современной пьесы» представят зрителям спектакль «Этот ребёнок». Спектакль адресован всем поколениям и призывает поразмышлять над тургеневской темой «отцов и детей», отвечая на вопрос: что хотят дети от родителей и родители от детей? Конечно, любви, понимания и сочувствия, но так ли просто добиться этого в реальной жизни? Фото: neglinka29.ru В «Гоголь-центре» состоится творческая встреча с актрисой, преподавательницей актёрского мастерства во Всероссийском государственном институте кинематографии Людмилой Чирковой, отец котой — Борис Чирков, был востребованным актёром и снимался в таких кинокартинах, как «Нахлебник», «Верные друзья», «Живые и мёртвые», «Чапаев», «Дорогой мой человек» и других. В его дом были вхожи такие известные личности, как Михаил Светлов, Фаина Раневская, Самуил Маршак, Василий Меркурьев, Александр Борисов, Александра Москалёва, Лев Свердлин. Людмила Чиркова выросла в этой среде, и она поделится веселыми и трогательными историями о семье и друзьях. Фото: hotspur.ru В Московском драматическом театре «Модерн» посетители смогут увидеть выставку «Театральные поколения » фотохудожника Михаила Рыжкова. На его снимках запечатлены изветные актёрские семьи: Ефремовых, Боярских, Табаковых, Янковских и других, а также состоится показ спектакля «Превращение» по произведению Франца Кафки, которые исполнят артисты театра «Новый балет». Фото: citylife.az Начало выставки: 21:30, спектакля — 22:00.
Спектакль «Старый дом» Владимира Панкова покажут в Центре драматургии и режиссуры. Постановка рассказывает о безудержном стремлении к счастью и «дому», в котором всегда можно мечтать о том, что не сбудется. Лирична в этом спектакле ностальгия по ушедшей молодости. На сцене встретятся несколько поколений актёров: юные студенты ГИТИСа и признанные мастера сцены — Елена Яковлева, Елена Шанина. Текст Алексея Казанцева будет исполнен под известную мелодию Шарля Азнавура «Вечная любовь». Этот спектакль — дань памяти Алексея Казанцева, который вместе с Михаилом Рощиным основал «Центр драматургии и режиссуры» в 1998 году. Фото: allinmos.ru В Московском театре иллюзии покажут спектакль-концерт «Магия Москвы» — шоу с красочными авторскими иллюзионными номерами. Начало в 18:00. В Манеже пройдёт «Московский культурный форум — 2018», участников и гостей которого приглашают провести «Ночь театров» в пределах площадки форума.
Фото: Максим Чикунов В рамках театральной программы Манежа покажут оперное дефиле Московского музыкального театра «Геликон-опера» (21:40 — 21:55), сцены из спектакля Московского театра на Таганке «Беги, Алиса, Беги» в честь юбилея Владимира Высоцкого (22:15 — 22:45), театрально-цирковой перфоманс «Вертинский. Ариетки» актёров из труппы Международного театрально-культурного центра Славы Полунина (22:50 — 23:20), музыкально-поэтическую программу театра «Практика» (23:25), презентацию II Московского чемпионата по актерской импровизации «Импровизационный баттл. Московский чемпионат — 2018», где примут участие 8 театров Москвы: Театр на Юго-Западе, Театр имени М. Н. Ермоловой, Театр Романа Виктюка, Мастерская Петра Фоменко, Московский драматический театр на Малой Бронной, Московский театр под руководством Олега Табакова, театры «Сфера» и "Эрмитаж" (00:00 — 00:40), музыкальный спектакль «Современный концерт» об истории XX века театральной компании «Июльансамбль», которая возникла из мастерской Виктора Рыжакова, худрука Центра имени Всеволода Мейерхольда в Школе-студии МХАТ.