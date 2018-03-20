Эйфман представит новый фильм-балет «Чайковский. PRO et CONTRA» в Москве

Показ пройдет в столичном кинотеатре «Иллюзион».

Также 23 и 26 в Малом зале Государственного театра киноактера можно будет увидеть фильмы-балеты " Анна Каренина ", «Братья Карамазовы», " Евгений Онегин " и «Роден», снятые ранее, сообщили в пресс-службе Театра балета Бориса Эйфмана.

"На протяжении многих лет мы занимаемся созданием киноверсий своих балетов. Театр не должен забывать о тех, кто по ряду причин не имеет возможности посещать наши спектакли. Для таких людей DVD-диск становится единственным шансом погрузиться в созидаемый нами мир пластических фантазий. Перенося балеты на экран, мы также стремимся сохранить для последующих поколений всемирно востребованный хореографический репертуар современной России", — сказал накануне московских показов Эйфман.

По словам хореографа, кинематографические версии будут интересны как ценителям танца, так и любителям кино.

"Ведь мы не просто фиксируем свои постановки на видео, а создаем особое визуальное искусство. Этот синтез балета и кинематографа помогает открывать неожиданные эмоциональные и философские грани спектаклей", — подчеркнул Эйфман.

Чайковский . PRO et CONTRA" — пятый фильм Эйфмана. С 2010 по 2013 год были сняты экранные версии балетов «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Роден» и «По ту сторону греха» ("Братья Карамазовы").

Петр Ильич Чайковский — любимый композитор Эйфмана и спектакль — итог многолетнего осмысления хореографом личности и творческого мира великого композитора. «Чайковский. PRO et CONTRA» — это оригинальное пластическое высказывание, отражающее современные художественные и технологические возможности балетного театра. Премьера состоялась в 2016 году.