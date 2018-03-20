Ценителей оперы собрал творческий вечер на улице Врубеля 

В библиотеке №25 имени Иванова на Соколе провели музыкальный творческий вечер, во время которого зрители увидели отрывки из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка». Об этом рассказал один из организаторов.
— Концертмейстером выступила Наталья Миркина, — уточнил представитель библиотеки. — Мероприятие удалось: профессионализм, слаженность, потрясающие голоса. Браво!
Мероприятие было организовано в пятницу, 16 марта.
Напомним, библиотека №25 имени Всеволода Иванова расположена по адресу: улица Врубеля, дом 13. (жм)