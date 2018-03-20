Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом

Курганских любителей театра ошарашило новое прочтение трагедии Шекспира «Король Лир». Первые показы обернулись массовым бегством зрителей из зала местного театра драмы.

Жительница Кургана, скульптор Ольга Красношенина рассказала журналистам, о своих впечатлениях о спектакле. По словам Ольги представление начинается с истеричного дерганья актеров, которые под звуки рок-музыки неистово трясут головами.

"Никаких декораций, исторических костюмов, все в черном и в полутьме. Младшую дочь короля насилуют на сцене, она убегает, забирается на металлические двери театра, но насильник догоняет и продолжает действие на дверях театра", — цитирует зрительницу Ura.ru.

Далее происходит еще одна возмутительная сцена: ко второй дочери с фонариком идет пожилой актер, трясущимися руками от расстегивает брюки, которые тут же слетают на пол, девушка рыдая убегает от похотливого старца. Затем выходит слуга в кожаных трусах и наколенниках, с павлиньими перьями на голове и начинает ее утешать.

"Когда дочь выгоняет Лира из своего дома, он хватает ее за детородный орган и начинает трясти. Говорит, что проклинает ее и она останется бесплодной. После этого актриса встает на край сцены и начинает орать: «Убирайтесь все из зала! Встали, встали и пошли!», — рассказала Ольга Красношенина.

Расстроенная женщина ушла из зала, не дождавшись антракта. Вместе с ней представление спешно покинули и другие зрители. Дама уверена, что посетители театра достойны лучшей постановки великого Шекспира, и считает, что такое прочтение классики — это умышленное разложение нравственности и культуры. «Постановку нужно запретить!» — считает она.