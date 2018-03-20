Лауреатов «Золотой маски» в почетных номинациях наградят в Большом театре 27 марта

МОСКВА, 20 марта. / ТАСС /. Торжественная церемония вручения премий «Золотая маска» «За выдающийся вклад в театральное искусство» состоится в Международный день театра — 27 марта — в Большом театре России. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе премии.

"Специальная церемония, посвященная чествованию лауреатов самой почетной награды, премии «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» — исключительно важное событие. Союз театральных деятелей РФ и Дирекция фестиваля «Золотая маска» посвящают этот день выдающимся мастерам сцены и стремятся наполнить его восхищением и любовью, — подчеркнули организаторы. — В качестве гостей на церемонию приглашены коллеги лауреатов, а также их родные и близкие".

Что касается церемонии награждения победителей в основных номинациях, то она состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра.