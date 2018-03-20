Минкультуры может разделить должности директора и худрука в МХТ им. Чехова

Возглавлявший МХТ народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище. Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец , первый заместитель Табакова.

"Это вероятностное решение, сейчас мы раздумываем над этим вопросом. Жизнь показала, что совмещение в одном лице делает художественного руководителя чрезвычайно уязвимым. Нам бы этого не хотелось. Кроме того, этот вопрос мы обсуждали на театральном совете при министерстве. В целом, театральное сообщество тоже с этим согласно", — сказал Журавский.

Ранее председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин предложил Минкультуры и СТД подготовить совместные рекомендации по расширению практики управления театром на основе разделения сфер ведения между художественным руководителем и директором театра.

В данный момент, согласно действующему Положению о театре в РФ, форма руководства театром осуществляется по выбору учредителя либо на основе единоначалия, либо на основе разделения сфер деятельности, причем вторая форма выбирается крайне редко. По мнению Калягина, именно это в последнее время стало причиной предъявления худрукам ряда театров претензий, связанных с финансово-хозяйственными нарушениями.