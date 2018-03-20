Ещё
Минкультуры может разделить должности директора и худрука в МХТ им. Чехова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минкультуры может разделить должности директора и худрука в МХТ им. Чехова 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Минкультуры России раздумывают над тем, чтобы разделить должности директора и художественного руководителя в МХТ имени Чехова, поскольку совмещение этих позиций делает худрука «чрезвычайно уязвимым», сказал РИА Новости замминистра культуры РФ Александр Журавский.
Возглавлявший МХТ народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище. Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова.
"Это вероятностное решение, сейчас мы раздумываем над этим вопросом. Жизнь показала, что совмещение в одном лице делает художественного руководителя чрезвычайно уязвимым. Нам бы этого не хотелось. Кроме того, этот вопрос мы обсуждали на театральном совете при министерстве. В целом, театральное сообщество тоже с этим согласно", — сказал Журавский.
Ранее председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин предложил Минкультуры и СТД подготовить совместные рекомендации по расширению практики управления театром на основе разделения сфер ведения между художественным руководителем и директором театра.
В данный момент, согласно действующему Положению о театре в РФ, форма руководства театром осуществляется по выбору учредителя либо на основе единоначалия, либо на основе разделения сфер деятельности, причем вторая форма выбирается крайне редко. По мнению Калягина, именно это в последнее время стало причиной предъявления худрукам ряда театров претензий, связанных с финансово-хозяйственными нарушениями.
РИА Новости: последние новости
Лантратов рассказал о работе с хореографом Посоховым над балетом "Нуреев" "Табакерка" выпускает первую премьеру без Олега Табакова Движение в центре Москвы изменят 18 марта из-за концерта в честь Крыма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца9
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Крид подозревает участниц «Холостяка» во лжи2
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение