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В МХТ имени Чехова могут разделить должности директора и худрука
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В МХТ имени Чехова могут разделить должности директора и худрука 

Газета.Ru 10 часов назад
В МХТ имени Чехова могут разделить должности директора и художественного руководителя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замминистра культуры России Александра Журавского.
"Это вероятностное решение, сейчас мы раздумываем над этим вопросом. Жизнь показала, что совмещение в одном лице делает художественного руководителя чрезвычайно уязвимым. Нам бы этого не хотелось", — заявил Журавский.
По его словам, вопрос обсуждался на театральном совете при Минкультуры, и в целом театральное сообщество тоже с этим согласно.
Возглавлявший театр народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта. И.о. обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова.
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