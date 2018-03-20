В МХТ имени Чехова могут разделить должности директора и худрука

В МХТ имени Чехова могут разделить должности директора и художественного руководителя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замминистра культуры России Александра Журавского

"Это вероятностное решение, сейчас мы раздумываем над этим вопросом. Жизнь показала, что совмещение в одном лице делает художественного руководителя чрезвычайно уязвимым. Нам бы этого не хотелось", — заявил Журавский.