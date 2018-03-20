В Культурном центре «Онежский» на Флотской отметят День театра

В честь Дня театра в Культурном центре «Онежский» неподалеку от Дмитровского состоится показ спектакля «Про мою маму и про меня». Зрителей будут ждать 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Сюжет повествует о непростых взаимоотношениях девочки-подростка с мамой. Спектакль поставлен коллективами театров-студий «ОкнО» и «Гротеск» по пьесе Елены Исаевой », — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также уточняется, что автор пьесы будет присутствовать на премьере.

Зрителей будут ждать к 19.00. Получить подробную информацию, а также забронировать билеты можно по телефону 8 (926) 471-96-81.

Культурный центр «Онежский» располагается по адресу ул. Флотская, д. 25. (мю)