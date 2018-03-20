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В Культурном центре «Онежский» на Флотской отметят День театра
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В Культурном центре «Онежский» на Флотской отметят День театра 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В честь Дня театра в Культурном центре «Онежский» неподалеку от Дмитровского состоится показ спектакля «Про мою маму и про меня». Зрителей будут ждать 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«Сюжет повествует о непростых взаимоотношениях девочки-подростка с мамой. Спектакль поставлен коллективами театров-студий «ОкнО» и «Гротеск» по пьесе Елены Исаевой», — говорится в сообщении пресс-службы.
В нем также уточняется, что автор пьесы будет присутствовать на премьере.
Зрителей будут ждать к 19.00. Получить подробную информацию, а также забронировать билеты можно по телефону 8 (926) 471-96-81.
Культурный центр «Онежский» располагается по адресу ул. Флотская, д. 25. (мю)
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