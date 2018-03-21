В фестивале «В гостях у Сказки» примут участие более 100 человек

Центр досуга и спорта «Энергия.RU» проведет фестиваль театрального творчества «В гостях у Сказки», который состоится в Московском культурном центре «Северное Чертаново» уже в эту субботу, 24 марта.

— Фестиваль-конкурс «В гостях у Сказки» в этом году соберет более 100 юных артистов. Интересно, что в номинации «драматический театр», в основном, примут участие ребята дошкольного возраста, а школьники предпочли представить номера в номинации «мюзикл», — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» специалист по связям с общественностью ЦДиС «Энергия.RU» Марина Сухарева.

Оценивать творчество конкурсантов будут члены жюри в лице представителя местной власти Евгении Ильиной, выпускницы Российского института театрального искусства ГИТИС Марины Хорохординой и режиссера и певицы Натальи Родионовой . Как отметила Марина Сухарева, в этом году партнером фестиваля стал Русский духовный театр «Глас», который подготовил специальный приз для победителей.

Напомним, что фестиваль-конкурс «В гостях у Сказки» в этом году пройдет уже в шестой раз и приурочен к Году Театра в России. Тематикой конкурсных номеров стали авторские сказки 19-20-х веков. Участники 4-18 лет представят свои работы в номинациях «драматический театр», «театр одного актера», «мюзикл» и «кукольный театр».

Фото: Центр досуга и спорта «Энергия.RU»