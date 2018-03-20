«Параллельные влюбленности» покажут нижегородцам

фото drama.nnov.ru«Параллельные влюбленности» покажут нижегородцам22 и 31 марта в Нижегородском театре драмы состоится премьера спектакля «Параллельные влюбленности» по рассказам известной писательницы Виктории Токаревой «Центр памяти» и «Неромантичный человек». Режиссер-постановщик и автор инсценировки Алла Решетникова

— Мне было очень сложно работать над инсценировкой, — рассказала Алла Решетникова на пресс-конференции. — По одной причине, что я очень люблю творчество Виктории Токаревой. Это умная, интеллигентная, ироничная проза. И она про людей. Таких разных, интересных, любопытных, необыкновенных. Но очень узнаваемых. Виктории Токаревой нельзя приписать некую нарочитую фантазийность. Нет. Это мы… Это про людей и для людей. И еще одна особенность, которая лично мне по душе, чем я наслаждаюсь: они очень русские. Это наш колорит, деревенский колорит, который, может быть, в чем-то уходит… Но мы знаем, помним… Персонажи в чем-то чудаковатые, наивные, но и самоотверженные, разрывающиеся, самокопающиеся в каких-то своих важных внутренних проблемах и размышлениях. И есть еще такой момент: Виктория Токарева любит своих персонажей. Это важно. Хотя они не ангелы. И не все так мило и лилейно. Нет. Они такое творят… Автор их «наказывает». Но опять же с любовью, я бы даже сказала, забавно.

Когда я читаю ее рассказы, я наслаждаюсь каждым словом, каждым предложением. Для меня это особое и художественное удовольствие. Но невозможно, если возвратиться к инсценировки, сохранить всю прозаическую прелесть, красоту языка для сценической версии. И театральное действие существует по несколько иным законам… Абсолютно честно признаюсь, что я долго мучилась. Искала ходы… Не хотелось терять атмосферы, стиля, глубины, иронии автора.

Так в спектакле появилось трое рассказчиков… Их появление — момент безумного уважения к автору. Рассказчики наделены как раз этим художественным слогом автора. Мы в какой-то степени играем в игру — в игру сотворчества с Викторией Токаревой. Пытаемся на глазах у зрителя материализовать эти истории. Мы играемся: как будто бы я или мы — Варвара Тимофеевна или Таня. Причем, автор дает нам такую возможность: происходит это весело, игриво, без морализаторства.

Кроме этого, перед художником-сценографом Борисом Шляминым стояла задача придумать такую сценографию, так обыграть пространство, чтобы зритель попадал… Условно попадал… в книгу, в книгу, изданную в 70-х годах, с характерным шрифтом, иллюстрациями. Надеюсь, зритель все это почувствует.

На пресс-конференции Алла Решетникова поделилась своими впечатлениями от встречи с Викторией Токаревой.

— Толчком к постановке, конечно, стала любовь к писательнице. Но… И любовь к актрисе Наталье Кузнецовой . В театре есть Наталья Кузнецова — главная героиня рассказа «Центр памяти» Варвара Тимофеевна. Если бы ее не было, не было бы спектакля. Наталья Кузнецова — актриса разноплановая, с огромным диапазоном, она может играть и девочек, и женщин, и бабушек. Варвара Тимофеевна… Внутри Натальи. Даже, если не внутри, то… Ее тень. Она не только понимает ее и чувствует… Мы много разговаривали с Натальей, она рассказывала мне про свою бабушку. При всем при этом, актриса все это может проанализировать, актриса думающая и талантливая.

И сейчас во время репетиций, актриса, что хочет, то и делает (улыбается). Я даже не вмешиваюсь. Единственное, что когда идут сцены с Вероникой Блохиной (Соня), еще одна возрастная героиня в спектакле, я прошу актрис несколько снизить градус игры и поберечь мои эмоции до премьеры. Я реально плачу… И плачу, и смеюсь. И мне не хватает салфеток, чтобы вытирать слезы.

Во втором рассказе «Неромантичный человек» заняты молодые актеры. Им, конечно, сложнее… Сложнее передать тот пик эмоций, чувств, внутренних терзаний и радости одновременно, в котором они оказались. Когда очень смешно и драматично — и все вместе. Как в жизни. Мы ищем нужные интонации, работаем, смешиваем краски… Надеюсь, получится.

Признаюсь, долго сопротивлялась смене названия спектаклю. Мне все-таки хотелось оставить название «Центр памяти». Это емко. И, в принципе, вторая история, абсолютно самостоятельная, но и она в какой-то степени выводит зрителя на некие более глубокие размышления. Но когда руководитель литературно-драматической части Тамара Егоровна Яровикова предложила название «Параллельные влюбленности», оно мне очень понравилось. Тем более, что это цитата из интервью с самой Викторией Токаревой. И оно, действительно, объединяет оба эти рассказы. Красиво. Душевно. Об этом — о влюбленностях мы и будем говорить в спектакле… Пусть их будет больше.