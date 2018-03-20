Писатель Виктория Токарева приедет в Нижний Новгород на премьеру спектакля

Писатель Виктория Токарева приедет на премьеру спектакля*, который поставлен Нижегородском театре драмы по ее рассказам «Центр памяти» и «Неромантичный человек».

«Мне было очень сложно работать над инсценировкой, так как я очень люблю творчество Виктории Токаревой, — рассказала режиссер-постановщик Алла Решетникова . — Это умная, интеллигентная, ироничная проза. И она про людей. Таких разных, интересных, любопытных, необыкновенных. Но очень узнаваемых. И они очень русские. Это наш колорит, деревенский колорит, который, может быть, в чем-то уходит… Но мы знаем, помним… »

По словам автора инсценировки, невозможно сохранить всю прозаическую прелесть, красоту языка для сценической версии и не потерять атмосферы, стиля, глубины, иронии автора.

«Так в спектакле появилось трое рассказчиков… Их появление — момент безумного уважения к автору. Рассказчики наделены как раз этим художественным слогом автора», — объяснила Решетникова.

Кстати, благодаря умению художника-сценографа Бориса Шляминыма, зритель попадет будто в книгу, изданную в 70-х годах: с характерным шрифтом, иллюстрациями.

Об актерах

Наталья Кузнецова — актриса разноплановая, с огромным диапазоном, она может играть и девочек, и женщин, и бабушек. Варвара Тимофеевна — главная героиня рассказа «Центр памяти»… Внутри Натальи. Даже, если не внутри, то… Ее тень. Она не только понимает ее и чувствует…», — рассказала Решетникова.

Во втором рассказе «Неромантичный человек» заняты молодые актеры.

О названии спектакля

Название «Параллельные влюбленности» режиссеру предложила руководитель литературно-драматической части Тамара Егоровна Яровикова.

«Оно мне очень понравилось. Тем более, что это цитата из интервью с самой Викторией Токаревой. И оно, действительно, объединяет оба эти рассказы. Красиво. Душевно. Об этом — о влюбленностях мы и будем говорить в спектакле… Пусть их будет больше», — отметила режиссер.

* Для зрителей старше 16 лет.