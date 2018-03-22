Большой театр представит балет «Анна Каренина» Джона Ноймайера

Премьерные показы пройдут на Исторической сцене ГАБТа 23, 24, 25, 27, 28 марта. В среду состоялась генеральная репетиция.

Ноймайера знают и любят в России. В Москве на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко он поставил балеты «Чайка» по Чехову и «Татьяна» по " Евгению Онегину " Пушкина. В Большом театре это третья работа балетмейстера — на этой сцене идут его балеты «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру и «Дама с камелиями» по Дюма.

Культурный мост

"Гамбургский балет и Джон Ноймайер в России — это уже не событие, это уже легенда", — сказал перед генеральной репетицией посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. Посол отметил многолетнее сотрудничество Ноймайера с российскими театрами и его близость к России. «Это прекрасный мост между двумя странами, двумя культурами, которые могут друг другу рассказать очень многое и мы благодарим Ноймайера и Большой театр за это сотрудничество», — сказал посол.

Ноймайер сказал, что он чувствует себя счастливым, что находится в стране, где искусство имеет такое значение, в стране, где люди готовы стоять в очереди, чтобы попасть на выставку Серова в Третьяковскую галерею.

"Сейчас, когда существуют политические сложности, я счастлив быть частью этого культурного моста, который есть между Россией и другими странами, потому что мне кажется это чрезвычайно важным", — подчеркнул Ноймайер.

Завершение русской трилогии

Мысль о создании балета «Анна Каренина» возникла у Ноймайера в Большом театре после постановки «Дамы с камелиями», где блистательно в главной роли выступила прима ГАБТа Светлана Захарова . После премьеры она сказала, что хотела бы танцевать его «Татьяну», но Ноймайер решил, что для нее больше подойдет роль «Анны Карениной». Так он начал думать о создании этого балета.

"Балет «Анна Каренина» — это в какой-то степени завершение моей русской трилогии. Я обращался к «Чайке» Чехова, поставил балет по «Евгению Онегину» Пушкина, который назвал «Татьяной», и вот теперь балет по роману Толстого", — сказал Ноймайер.

По словам хореографа, когда он читает Толстого, он видит в нем то, что имеет универсальные смыслы, доступные всем людям.

"Мне кажется, что величие Толстого именно в том, что он поднимает те вопросы, те смыслы, которые близки всем, и как любое великое произведение оно вне времени, оно всегда актуально. Балет «Анна Каренина — это не книга и не иллюстрация произведения, а скорее то, какие чувства и мысли я испытываю, читая его», — сказал он.

Ноймайер перенес события романа Толстого из 19-го века в сегодняшний день, поскольку, по его словам, Толстой тоже писал о реальности, которая его окружала тогда.

"Я пытался показать, кто такие герои, их помыслы, не замутняя это красотой декораций и костюмов, а показывая в первую очередь самих людей", — отметил хореограф.

Роль, о которой мечтала

На генеральной репетиции в роли Анны Карениной выступила Светлана Захарова, которой аплодировал после окончания спектакля и сам автор балета.

"Это роль, о которой я мечтала и для которой созрела. Я старалась все делать, как задумал автор, выполнять все его пожелания, ведь в каждой роли, как это и во всех спектаклях Ноймайера, есть частичка его самого. Это творец, который живет в этом балете. И нам нужно было только прочувствовать нутром свои роли, прожить вместе с ними", — сказала Захарова.