Прима-балерина Светлана Захарова: интервью с новой Анной Карениной Большого театра

Хореографа Джона Ноймайера, с которым вы уже работали раньше, здесь же, в Большом, называют главным психологом и экспериментатором балетной сцены. Чем он удивил вас в этот раз?

Представьте: занавес открывается, и вы видите предвыборный митинг, в центре — Каренин в современном костюме, повсюду его портреты. Я никак не ожидала, что это будет постановка о нашем времени, буквально балет со смартфонами в руках. Анна в модных нарядах и с сигаретой. Джон Ноймайер — гениальный хореограф, режиссер, философ! Он всегда создает яркие образы, которые хитро между собой переплетаются и за которыми очень интересно следить.

Анна для вас какая героиня — сильная или слабая?

Скорее, просто очень одинокая. Все вокруг заняты собой, до нее по сути никому нет дела. И когда в ее жизнь врывается Вронский, она открывает в себе такие чувства, от которых не в силах отказаться. Даже ради сына Сережи, которого безумно любит и ни на миг не забывает.

Вы редкий пример балерины, одинаково сильной и в классике, и в современном танце. Что самое сложное в таком «раздвоении»?

Возвращение! Перейти от классики к современному танцу легко и даже приятно, потому что он раскрепощает, дает свободу движения, будит фантазию. Классика же требует совсем другого подхода. Здесь много правил и канонов, здесь требуются особая подготовка и выносливость.

Вы — идеальная, всеми признанная Жизель, Принцесса Аврора, Одетта-Одиллия. И вместе с тем — Кармен, Манон Леско, а теперь и Анна Каренина. Какие образы вам все же ближе?

Все эти роли очень дороги мне. Есть спектакли, где можно показать все свои технические и физические возможности. А есть те, где вся душа нараспашку, все эмоции и чувства, как оголенные нервы, рвутся наружу. И тогда ты не думаешь о технике, а погружаешься с головой в образ своей героини и проживаешь ее жизнь.

Есть что-то такое в обычной жизни, что вы как прима и звезда не можете себе позволить? Ну, например, спуститься в метро?

Вот как раз прошлым летом спускалась. Тогда весь центр был перерыт, Москва стояла в одной гигантской пробке, и раз в десять быстрее было добраться до Большого на метро. Но нескольких поездок мне хватило, чтобы понять, что я живу в своей реальности и не готова ее менять даже ради экономии времени. Да, я не могу позволить себе многих вещей — из-за усталости или потому что хочу сберечь силы, энергию, эмоции для своих родных и близких.

Вам важны награды?

Признаться честно, получать награды очень приятно. Здорово, когда тебя высоко оценивают коллеги, а когда награждает государство — это вообще особые эмоции! Никогда не забуду, как мне вручали Государственную премию Российской Федерации, какие трепет и волнение я испытывала, когда объявили мое имя. Я шла по залу Большого Кремлевского дворца, на меня смотрели сотни глаз, а я ничего вокруг не замечала. Потом президент вручал награду — в этот момент мне казалось, что я могу горы свернуть…

Слышала, что ваша семилетняя дочка Анечка уже мечтает стать балериной. Вы готовы к этому?

У нее, правда, очень хорошая координация, она музыкальная и все быстро схватывает. Я буду только рада, если она пойдет по моим стопам. Это сложная профессия, и дочка не понаслышке об этом знает. Но самое главное для меня, чтобы у нее была цель в жизни.

Что для вас счастье?

Когда приходишь домой, а тебя ждут любимые люди: муж, дочь и мама, без которой я бы не стала тем, кто есть сегодня. Балет отнимает много сил, и только в семье я чувствую себя полностью защищенной, в тепле и покое — а это ведь важно для любой женщины.

Все говорят, что в Большом особенная сцена, и дело даже не в градусе ее наклона, а в чем-то другом. Не фантазируют?

Да, самая тяжелая и сложная! Может, из-за ее размеров, может, из-за традиций, истории, тех великих людей, которые на нее выходили. Не могу этого объяснить, но нигде в мире я не волнуюсь так, как в Большом. Я даже перестала уже с этим бороться. Просто говорю себе: «Надо пережить этот момент», — закрываюсь внутренне, концентрируюсь и делаю шаг…