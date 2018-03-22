В Большом театре готовят премьеру балета «Анна Каренина»

"Анна Каренина" — это совместная постановка Большого театра с Гамбургским балетом, возглавляемым Джоном Ноймайером", — уточнила Новикова, отметив, что мировая премьера балета состоялась 2 июля 2017 года в Гамбурге и имела триумфальный успех.

Критики, присутствовавшие на премьере, писали, что "78-летний Джон Ноймайер создал свой самый современный балет о нашем времени — балет о сегодняшней России". Рецензенты сходились во мнении, что "Ноймайер будто стряхнул пыль веков с классики, поднеся зеркало вплотную к самой авансцене общественной и частной жизни современной России".

По признанию самого Ноймайера, для него было очевидно, что роман невозможно полностью воплотить на сцене за несколько часов действия. Хореограф подчеркивает, что, создавая свой спектакль, был "вдохновлен книгой Льва Толстого", которая стала для него "только точкой отсчета". Пресс-атташе ГАБТ добавила, что, по словам Ноймайера, "идея поставить балет "Анна Каренина" родилась у него в Большом театре.