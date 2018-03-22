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В Большом театре готовят премьеру балета «Анна Каренина»
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В Большом театре готовят премьеру балета «Анна Каренина» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
ТАСС: государственный академический Большой театр России (ГАБТ) готовится к премьере балета Джона Ноймайера "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Толстого. В среду состоится генеральная репетиция спектакля, премьерные показы которого пройдут 23, 24, 25, 27 и 28 марта на Исторической сцене, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.
"Анна Каренина" — это совместная постановка Большого театра с Гамбургским балетом, возглавляемым Джоном Ноймайером", — уточнила Новикова, отметив, что мировая премьера балета состоялась 2 июля 2017 года в Гамбурге и имела триумфальный успех.
Критики, присутствовавшие на премьере, писали, что "78-летний Джон Ноймайер создал свой самый современный балет о нашем времени — балет о сегодняшней России". Рецензенты сходились во мнении, что "Ноймайер будто стряхнул пыль веков с классики, поднеся зеркало вплотную к самой авансцене общественной и частной жизни современной России".
По признанию самого Ноймайера, для него было очевидно, что роман невозможно полностью воплотить на сцене за несколько часов действия. Хореограф подчеркивает, что, создавая свой спектакль, был "вдохновлен книгой Льва Толстого", которая стала для него "только точкой отсчета". Пресс-атташе ГАБТ добавила, что, по словам Ноймайера, "идея поставить балет "Анна Каренина" родилась у него в Большом театре.
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