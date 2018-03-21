В Большом театре готовятся к премьере балета Джона Ноймайера «Анна Каренина»

"Анна Каренина" — это совместная постановка Большого театра с Гамбургским балетом, возглавляемым Джоном Ноймайером", — уточнила Новикова, отметив, что мировая премьера балета состоялась 2 июля 2017 года в Гамбурге и имела триумфальный успех.

Критики, присутствовавшие на премьере, писали, что «78-летний Джон Ноймайер создал свой самый современный балет о нашем времени — балет о сегодняшней России». Рецензенты сходились во мнении, что «Ноймайер будто стряхнул пыль веков с классики, поднеся зеркало вплотную к самой авансцене общественной и частной жизни современной России».

По признанию самого Ноймайера, для него было очевидно, что роман невозможно полностью воплотить на сцене за несколько часов действия. Хореограф подчеркивает, что, создавая свой спектакль, был «вдохновлен книгой Льва Толстого», которая стала для него «только точкой отсчета». Пресс-атташе ГАБТ добавила, что, по словам Ноймайера, «идея поставить балет „Анна Каренина“ родилась у него в Большом театре.

Идея родилась в Большом

»Выдающийся хореограф современности, руководитель Гамбургского балета Джон Ноймайер часто обращается в своем творчестве к великим литературным источникам, — заявила Новикова. — Отдельной страницей в творчестве мастера стала русская литература".

Так, в Москве на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко шли его балеты «Чайка» по Чехову и «Татьяна» по " Евгению Онегину " Пушкина. С Большим театром Ноймайера связывают многие годы самой тесной дружбы. Неоднократный участник жюри и лауреат премии Бенуа де ла Данс, Джон Ноймайер поставил на сцене Большого два своих масштабных спектакля — «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру (2004 год) и «Дама с камелиями» по Дюма (2014 год), напомнила пресс-атташе ГАБТ.

"А далее случился важный эпизод, — отметила она. — Ноймайер рассказывает, что после спектакля «Дама с камелиями» прима Большого театра Светлана Захарова призналась ему, что мечтала бы исполнить роль Татьяны в его одноименном балете. По мнению хореографа, эта роль не подходила Светлане. Но тогда же мгновенно ему в голову пришла идея, что Захарова могла бы стать замечательной Анной Карениной".

Так был задуман этот балет. Готовясь к постановке «Анны Карениной», Ноймайер побывал в доме писателя в Хамовниках, пересмотрел фильмы о нем, прочитал книги о его жизни и судьбе.

По словам хореографа, в спектакле он не стремился показать на сцене исторические реалии России XIX века. Его главное желание — разобраться в том, кто такие Анна, Каренин, Левин, Вронский, Кити, почему так складываются их отношения, и какие движения их души ведут к таким поступкам. Он стремится разобраться в том, что такое любовь, предательство, верность, долг.

"Я чувствую, чтобы сделать то, что я хочу, я должен дойти до самой сути, до стержня. — говорит хореограф, — Я должен поступить, как поступил Толстой — поместить это в свое время и там рассмотреть: что это значит — быть женщиной? Что ей позволено делать? Что значит быть мужчиной? Что ему позволено? Это центральная тема произведения. Мне кажется, сегодня я лучше знаю, как это сделать, чем 30 лет назад".

Современная «Анна Каренина»

"Политик Алексей Каренин, стремящийся к переизбранию, проводит митинг в Санкт-Петербурге, а граф Алексей Вронский в Москве вместе со своим полком готовится к матчу по лакроссу. Анна Каренина вместе с сыном Сережей поддерживает мужа", — с этого, как обозначено в программке, начинается балет Джона Ноймайера по роману Льва Толстого «Анна Каренина».

Ноймайер также выступил как сценограф, художник по костюмам и автор световой концепции спектакля. Костюмы главной героини выполнил дизайнер A-K-R-I-S Альберт Креймлер.

В Большой театр спектакль переносит сам хореограф и исполнители главных ролей в Гамбургском балете — Эдвин Ревазов (Вронский) и Иван Урбан (Каренин).