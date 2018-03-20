Компания Renault передала Московскому академическому Музыкальному театру новый фургон Dokker

В ноябре 2017 года Renault Россия заключила соглашение о сотрудничестве с Московским академическим Музыкальным театром имени народных артистов К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В рамках развития сотрудничества Renault Россия передала театру во временное пользование Renault Dokker. Renault Россия передала театру имени народных артистов К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Renault Dokker — надежный 5-местный грузопассажирский автомобиль для профессионального использования, сообщает пресс-служба компании. Ключевым преимуществом Renault Dokker является непревзойденная вместительность и многофункциональность кузова, а также широкие сдвижные двери (703 мм), которые позволяют осуществлять погрузку-разгрузку в кратчайшее время даже в стесненных условиях и облегчает доступ к багажному отделению, что является уникальным предложением на рынке. Renault Dokker отличается широкими возможностями трансформации салона и самым большим в своем классе багажным отделением (800 л). Складывающиеся задние сиденья позволяют размещать крупногабаритный и длинномерный груз (максимальная погрузочная длина при сложенных сиденьях составляет 1,57 м).

Интерьер Renault Dokker отличает просторный салон, превосходная обзорность и комфортные кресла. Множество отделений в салоне позволяют профессионалу всегда иметь под рукой все самое необходимое. Компания Renault полностью адаптировала новый автомобиль Renault Dokker к российским дорожным и климатическим условиям. Автомобиль отличает комфортная, энергоемкая подвеска, высокий дорожный просвет (до 190 мм без нагрузки в грузопассажирской версии), стальная защита картера двигателя, защита топливопроводов. Renault Dokker великолепно подготовлен к российским климатическим условиям: адаптация двигателя к запуску в холодном климате, генератор повышенной мощности, технические жидкости для эксплуатации при низких температурах и другое. Сотрудники театра будут использовать Renault Dokker для нужд художественно-постановочной части, а также для перевозки элементов декораций.

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