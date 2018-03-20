Во Дворце творчества на Маршала Тухачевского пройдет гала-концерт городского фестиваля

Во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» на улице Маршала Тухачевского пройдет гала-концерт второго открытого городского фестиваля народного творчества для детей и юношества «Россия — твоя и моя!».

Сейчас завершается отборочный этап. Конкурсные номера образовательных организаций оценивались по следующим жанрам: «Вокальный жанр», «Инструментальный жанр», «Танцевальный жанр», «Цирковое и ярмарочное искусство», «Литературный жанр», «Художественное чтение», «Шоу-программа» и «Декоративно-прикладное творчество».

Фестиваль завершится гала-концертом, в котором примут участие лучшие из номинантов, отобранных квалифицированным жюри. Концерт состоится 15 апреля по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1. (вт)