Во Дворце творчества на Маршала Тухачевского пройдет гала-концерт городского фестиваля 

Во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» на улице Маршала Тухачевского пройдет гала-концерт второго открытого городского фестиваля народного творчества для детей и юношества «Россия — твоя и моя!».
Сейчас завершается отборочный этап. Конкурсные номера образовательных организаций оценивались по следующим жанрам: «Вокальный жанр», «Инструментальный жанр», «Танцевальный жанр», «Цирковое и ярмарочное искусство», «Литературный жанр», «Художественное чтение», «Шоу-программа» и «Декоративно-прикладное творчество».
Творчество юных дарований оценивали заслуженный деятель искусств РФ, профессор МГИМ имени Шнитке Александр Козырев, солистка Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Гульнара Ланина, солист фольклорного ансамбля «Талица», выпускник Российской Академии музыки имени Гнесиных, лауреат всероссийских конкурсов Михаил Бурячек, заслуженный артист России Андрей Межулис, заслуженная актриса РФ Наталия Селиверстова, актер театра и кино Дмитрий Павленко и другие.
Фестиваль завершится гала-концертом, в котором примут участие лучшие из номинантов, отобранных квалифицированным жюри. Концерт состоится 15 апреля по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1. (вт)