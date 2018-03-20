В библиотеке №193 пройдёт премьера спектакля «В гостях у Владимира Сутеева»

Спектакль будет показан в воскресенье, 25 марта. А покажет его детская театральная студия «Лик».

Театральный сезон для юных зрителей продолжает спектакль по сказкам писателя и художника Владимира Сутеева . Его сказки помогают привить детям доброту, искренность и бескорыстие.

Главный герой поучительной истории «Кто сказал „Мяу“?» — несмышлёный щенок Дружок — непременно хочет выяснить, кто же сказал «Мяу». На протяжении всего спектакля щенок пытается разузнать ответ у разных животных (петуха, лягушки, мышки, пчелы), попадая при этом в неловкие и смешные ситуации.

Вторая история познакомит малышей с Зайцем, который одним мешком яблок смог не только угостить всех лесных знакомых, но и вкусно накормить свою семью. Как такое возможно? Об этом ребята узнают из второй сказки с названием «Мешок яблок». А ещё поймут, почему делиться с другими так приятно.

Спектакль обязательно понравится самым маленьким зрителям, ребятам постарше, а также взрослой публике.

Напомним: детская театральная студия «Лик» работает при библиотеке уже девятый год. Игра юных участников студии очень эмоциональна и вызывает искреннее восхищение зрителей.

Спектакль будет проходить с 13.00 до 14.00.

Вход — свободный.

Для тех, кто слегка подзабыл, напомним адрес библиотеки №193: улица Грина, дом 11.