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Челябинский театр победил на фестивале в Сербии
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Челябинский театр победил на фестивале в Сербии 

ТАСС 10 часов назад
БЕЛГРАД, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Челябинский Новый художественный театр стал лауреатом Международного театрального фестиваля «Славия», прошедшего в столице Сербии. Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы фестиваля, труппу уральского театра признали победителем и наградили статуэткой Дон Кихота.
"Постановка «Гроза» по пьесе А. Н. Островского Нового художественного театра стала победителем конкурса на основании единогласного решения жюри, которое отметило исключительное режиссерское прочтение произведения. Также члены жюри особо отметили талант актерского состава, которому удалось установить прочный контакт с публикой и завоевать ее симпатии", — сообщили организаторы театрального смотра.
Фестиваль «Славия» прошел в сербской столице в 17-й раз, в этом году в нем приняли участие коллективы из Германии, Египта, Ирана, Белоруссии, Грузии, Черногории, Сербии. Россию в этом году представили коллективы из Рязани, Владимира и Челябинска.
Фестиваль проходит в Белграде с 2001 года, а в 2015-м его включили в ассоциацию европейских фестивалей EFFE (Европа — фестивалям, фестивали — Европе). Участниками фестивального конкурса, в ходе которого международное жюри определяет лучший спектакль, становятся театры, театральные компании, независимые труппы.
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