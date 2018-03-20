Благотворительные аукцион и бал пройдут в столице в рамках «Пасхального дара»

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет на 38 площадках столицы, главная особенность фестиваля — благотворительность. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«С 7 по 15 апреля 2018 г. встречаемся на площадках самого теплого весеннего фестиваля «Пасхальный дар»: их в этом году будет 38 и расположатся они на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов. Посетителей ждут вкуснейшие пасхальные угощения от московских рестораторов и отличный выбор сувениров. Ну, а многочисленные концерты, спектакли, творческие мастер-классы и другие развлечения точно не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых! Но самое главное  у гостей фестиваля будет чудесная возможность поделиться своим теплом и поучаствовать в самых разнообразных благотворительных проектах», — говорится в сообщении.

В оргкомитете отметили, что главная особенность фестиваля «Пасхальный дар»  благотворительная направленность. «В дни фестиваля москвичи и туристы смогут узнать о работе крупнейших благотворительных фондов России и помочь их подопечным  к примеру, взрослые смогут перечислить взносы посредством SMS или поучаствовать в благотворительном аукционе, а детям предложат смастерить и передать в фонды пасхальные сувениры и открытки», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, на Тверской площади продолжат добрую традицию московских пасхальных фестивалей: по выходным на этой площадке будут проходить благотворительные балы. Площадки «Пасхального дара» на ул. Новый Арбат посвятят книгам и чтению. Здесь посетителей ждет книжная ярмарка: ведущие издательства представят гостям фестиваля свои книги, а часть выручки от их продажи будет направлена на благотворительные нужды. Также здесь будет работать благотворительная система сбора книг: посетители смогут принести собственные книги, которые готовы пожертвовать, либо приобрести книги в торговых павильонах и передать их в дар. На Тверском бульваре пройдут акции в поддержку фондов помощи бездомным животным.

Также в рамках фестиваля пройдут спектакли от лучших театров Москвы и российских регионов. К примеру, на Манежной площади и площади Революции пройдут инклюзивные спектакли от театров-лауреатов национальной премии «Золотая Маска». В Камергерском пер., на ул. Профсоюзной и на площади Юности в Зеленограде гости смогут посмотреть спектакли московских театров, поставленные по мотивам классических произведений и популярных сказочных историй.

Ряд творческих мастер-классов для взрослых и детей также пройдут в рамках «Пасхального дара». «Так, фестивальную площадку в Климентовском пер. посвятят пасхальным колоколам. Здесь установят звонницу из плоских колоколов-бил: это созданный в России инструмент, не имеющий аналогов в мире. Гости смогут не только послушать показательные выступления московских музыкантов, но и попробовать самостоятельно освоить основы игры на билах», — пояснили в оргкомитете. На Манежной площади откроется «Арт-мастерская»: здесь дети и подростки поучаствуют в занятиях по флористике и декору интерьера, а также научатся мастерить оригинальные пасхальные подарки. На площади Революции, в «Мастерской добрых дел» научат создавать пасхальные подарки, сувениры и открытки, которые можно будет забрать с собой или передать в благотворительные фонды. На Тверской площади в дни фестиваля будет работать витражная мастерская, а также «Пасхальная гостиная», в которой посетителей ждут мастер-классы по рукоделию (вышивке и декору пасхального столового текстиля), росписи пасхальных яиц в различной стилистике и традициях и созданию пасхальных открыток.