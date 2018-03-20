Кадеты Кызылского президентского училища поставили спектакль «Василий Теркин»

Кадеты 5-го класса постарались искренне передать свою любовь к Родине, чувство ответственности за её судьбу и огромную благодарность своим предкам за сохранение нашей страны.

Кадеты пятых классов Кызылского президентского училища дебютировали на сцене театральной студии актерского мастерства со спектаклем «Василий Теркин».

Сюжет спектакля рассказывает про мальчика, который находит на чердаке старую книгу и перед ним предстает история рядового советского солдата, прошедшего войну. В спектакли образ Василия Теркина — собирательный, поэтому в его роли побывали все актеры, олицетворяя разные стороны народного характера: простого, искреннего и мужественного.

Кадеты 5 класса постарались максимально искренне передать самые главные чувства: чувства сопричастности и любви к своей Родине, ответственности за её судьбу и огромной благодарности своим предкам, миллионам Василиям Теркиным, за сохранение нашей страны.