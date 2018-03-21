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Минск и Рязань едут друг к другу с гастролями
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Минск и Рязань едут друг к другу с гастролями 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Не успели запаковать кофры с боа и костюмами артисты из Тульского академического театра драмы, как на их место уже едет труппа Рязанского областного музтеатра. Обменные гастроли с Рязанью — первые в истории белорусского театра, а потому в гастрольной афише обоих коллективов — только хиты и премьерные новинки.
Уже 23 марта музыкальный тур рязанского театра в Минске откроет ревю «Седьмое небо» по мотивам оперетт Исаака Дунаевского, Семена Заславского и Юрия Милютина. Спектакль будет интересен зрителям любого возраста: старшее поколение с удовольствием вспомнит юные годы, а молодежь окунется в атмосферу советского портового городка. Залитая солнцем набережная, соленый морской ветер, душистая акация и, конечно, любовь!
Утром в субботу артисты из Рязани разыграют на сцене музкомедии мюзикл для детей «Приключения Тома Сойера». А вечером их родителей ждет классика репертуара — оперетта Франца Легара «Веселая вдова». Над историей молодой богатой вдовы Ганны Главари и графа Данило работал постановочный альянс в лице главного дирижера Арифа Дадашева, режиссера театра Александра Сапрунова и балетмейстера из Астрахани Ларисы Сивицкой.
Завершится визит гастролеров в воскресенье — и снова двумя спектаклями. В 11.00 рязанцы сыграют для юных зрителей «Приключения Дюймовочки», а в 18.00 зовут всех желающих на гала-концерт «Гимн веселью и любви», в котором прозвучат шлягеры мировых оперетт в исполнении солистов и артистов хора.
А белорусские звезды будут блистать в Рязани. Зрители увидят водевиль Владимира Баскина «Подлинная история поручика Ржевского», мюзикл Владимира Кондрусевича «Стакан воды», оперетту Франца Легара «Тайный брак», гала-концерт…
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