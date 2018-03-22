Спектакль по мотивам произведений детской писательницы Кейт Ди Камилло представят на Михалковской

В субботу, 24 марта, в библиотеке № 46 на Михалковской улице покажут спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Перед гостями выступят участники театрального проекта «Тёрка» Российского государственного гуманитарного университета.

— Сказка повествует о приключениях фарфорового кролика Эдварда, который в результате многих жизненных испытаний учится любить не только себя, но и других, — сообщил представитель администрации библиотеки.

Постановка создана по мотивам произведений популярной детской писательницы из США Кейт Ди Камилло.

Начало в 13.00. Адрес детской библиотеки № 46: Михалковская ул., д. 15. (то)