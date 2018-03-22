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Спектакль по мотивам произведений детской писательницы Кейт Ди Камилло представят на Михалковской
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Спектакль по мотивам произведений детской писательницы Кейт Ди Камилло представят на Михалковской 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В субботу, 24 марта, в библиотеке № 46 на Михалковской улице покажут спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Перед гостями выступят участники театрального проекта «Тёрка» Российского государственного гуманитарного университета.
— Сказка повествует о приключениях фарфорового кролика Эдварда, который в результате многих жизненных испытаний учится любить не только себя, но и других, — сообщил представитель администрации библиотеки.
Постановка создана по мотивам произведений популярной детской писательницы из США Кейт Ди Камилло.
Начало в 13.00. Адрес детской библиотеки № 46: Михалковская ул., д. 15. (то)
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