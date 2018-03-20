Челябинский НХТ завоевал гран-при международного фестиваля

Труппа Нового Художественного театра вернулась из Белграда, где на 17-ом международном театральном фестивале «Славия» сыграла спектакль «Гроза» по пьесе А. Островского в постановке Евгения Гельфонда , сообщает пресс-служба НХТ.

«По правилам фестиваля все спектакли получают одинаковые дипломы и награды, но по его окончании работающее на фестивале жюри выбирает тот спектакль, который должен получить гран-при. И на этот раз эта серьезная награда престижного международного фестиваля досталась НХТ» — сообщает пресс-служба театра.

Напомним, в программе 17 Международного театрального фестиваля «Славия» — 2018 участвовали театральные коллективы из Германии, Египта, Ирана, Белоруссии, Грузии, Черногории, Сербии, России. Фестиваль проходит в Белграде с 2001 года.