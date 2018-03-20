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Челябинский НХТ завоевал гран-при международного фестиваля
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Челябинский НХТ завоевал гран-при международного фестиваля 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
Труппа Нового Художественного театра вернулась из Белграда, где на 17-ом международном театральном фестивале «Славия» сыграла спектакль «Гроза» по пьесе А. Островского в постановке Евгения Гельфонда, сообщает пресс-служба НХТ.
«По правилам фестиваля все спектакли получают одинаковые дипломы и награды, но по его окончании работающее на фестивале жюри выбирает тот спектакль, который должен получить гран-при. И на этот раз эта серьезная награда престижного международного фестиваля досталась НХТ» — сообщает пресс-служба театра.
Напомним, в программе 17 Международного театрального фестиваля «Славия» — 2018 участвовали театральные коллективы из Германии, Египта, Ирана, Белоруссии, Грузии, Черногории, Сербии, России. Фестиваль проходит в Белграде с 2001 года.
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