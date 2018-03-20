Новый балет Бориса Эйфмана покажут в Москве в 2019 году

МОСКВА, 20 марта. / ТАСС /. Новый балет «Эффект Пигмалиона» хореографа Бориса Эйфмана покажут в марте 2019 года. Об этом сообщил сам Эйфман журналистам в кинотеатре «Иллюзион» во вторник.

"Новый балет, который я сейчас ставлю, мы привезем в марте месяце будущего года. Он будет готов раньше, наверное, но это все связано с репертуарной политикой Большого театра, с нашими гастролями. Но надеюсь очень, что в марте мы увидим

теперь уже могу сказать, что спектакль будет называться «Эффект Пигмалиона», — сказал Эйфман.

Хореограф рассказал о своем новом спектакле. «Есть такое научное направление, очень интересное направление, когда, если человеку внушать, что он талантлив, он, в конце концов, таким и будет. Это вот эффект Пигмалиона», — сказал он. «Это и какие-то мотивы пьесы Бернарда Шоу , какие-то размышления мои, на музыку Иоганна Штрауса », — добавил хореограф.

Борис Эйфман — хореограф, народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета. На сегодняшний день поставил более 40 балетных постановок.