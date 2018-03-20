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Минкультр РФ поможет реконструировать театр драмы в Самаре
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Минкультр РФ поможет реконструировать театр драмы в Самаре 

63.ru 8 часов назад
Фото: 63.ru
Самарский академический театр драмы имени Максима Горького нужно реконструировать. Этот вопрос региональные чиновники обсудили во вторник, 20 марта, во время встреч с федеральными политиками — вице-премьером РФ Ольгой Голодец и заместителем министра культуры РФ Николаем Малаковым.
— На сегодняшний день здание театра нуждается в реконструкции. Его техническое состояние не соответствует действующим нормам, технологическое оборудование устарело и требует замены, — пояснил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.
Ольга Голодец поручила Министерству культуры РФ и правительству Самарской области подготовить проект реконструкции и обеспечить финансирование работ.
Скорее всего, театр временно придется закрыть. Ранее региональные власти рассматривали возможность строительства помещения для демонстрации спектаклей на территории Струковского сада.
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