Минкультр РФ поможет реконструировать театр драмы в Самаре 

Самарский академический театр драмы имени Максима Горького нужно реконструировать. Этот вопрос региональные чиновники обсудили во вторник, 20 марта, во время встреч с федеральными политиками — вице-премьером РФ Ольгой Голодец и заместителем министра культуры РФ Николаем Малаковым.
— На сегодняшний день здание театра нуждается в реконструкции. Его техническое состояние не соответствует действующим нормам, технологическое оборудование устарело и требует замены, — пояснил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.
Ольга Голодец поручила Министерству культуры РФ и правительству Самарской области подготовить проект реконструкции и обеспечить финансирование работ.
Скорее всего, театр временно придется закрыть. Ранее региональные власти рассматривали возможность строительства помещения для демонстрации спектаклей на территории Струковского сада.