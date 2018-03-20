Табаков ушел, МХТ опустел. Как прощались с великим артистом 

Как 15 марта в Москве провожали в последний путь Олега Табакова: репортаж Sobesednik.ru. Бывает, что дороги перекрывают для проезда кортежей. В пробках они гудят, выказывая свое возмущение. В этот раз автомобильная Москва тоже гудела, но с сочувствием, провожая на Новодевичье кладбище катафалк с Олегом Табаковым. Люди у входа в МХТ, где прощались с Олегом Павловичем, стали собираться еще с семи утра.
Студенты провожали мастера в последний путь, свесившись из окон Школы-студии МХАТ// Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
— Я тоже родилась в 1935 году, как и Олег Табаков. Сегодня утром специально приехала из Ивановской области, — вздыхает в разговоре с «Собеседником» 82-летняя Ксения Петровна. Она медленно поднимается по Тверской улице к театру. В руках — обернутые газетами цветы. — Кажется, Табаков мне родной. Когда узнала, заплакала, так захотела с ним проститься. Дети и внуки говорят: «Поезжай». Купили мне билеты. Вот пойду и поклонюсь. Бабушку начали обыскивать еще при входе в Камергерский переулок. Там установили рамки-металлоискатели. Газетный кулек с цветами привлекает особое внимание, требуют развернуть. Она растерянно смотрела и спрашивала: «Табаков разве президент?» Накануне и аккредитованных журналистов просили прислать все свои паспортные данные. Говорили, что ожидают приезд САМОГО. Причем, как стало известно, близкие прощались с Олегом Павловичем всю ночь: было отпевание в храме Софии, а потом закрытая для всех панихида в театре. На углу Камергерского и Тверской курит актриса Евгения Добровольская. Там отгороженный полицейскими и металлическими перегородками проход для vip-гостей к служебному входу МХТ. Она, заплаканная, говорит, что не может войти в театр. Потому что не верит.
Леонид Каневский // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
— Страшно! Очень страшно в это поверить! Театр опустел! — шепчет она в разговоре с «Собеседником». В большом зале, на сцене которого стоял гроб, разрешают присесть только аккредитованным журналистам и сотрудникам театра. Обычные зрители проходили перед сценой и возлагали цветы на театральные рампы. — Проходите быстрее, не задерживайтесь, — приказывает один из мужчин в костюме, слегка подталкивая проходящих. Одна женщина, опираясь на палочку, попросила посидеть в зале, перевести дух. Не разрешили. Еще с девяти утра все ждали Путина. Он приехал. Но ближе к двум дня. Все знают, что Владимир Владимирович любит опаздывать. Путин заплакал у гроба Табакова, обнял вдову — актрису Марину Зудину. Она, в больших темных очках, за все часы прощания подходила к телу Табакова несколько раз, шептала, разговаривала, гладила мужа.
Последние аплодисменты коллег и зрителей// Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
— После смерти мужа она не спала совсем, говорят. В морге просила как можно быстрее Олега Павловича подготовить. Не хотела отпускать его надолго, — рассказывает сотрудница театра. — Да все мы не спали. Смерть Табакова нас сблизила еще больше. Знаю, что некоторые даже ночевали в театре эти дни. Катафалк с телом Олега Табакова выехал, как и принято у артистов, под аплодисменты. Люди плакали, но перешептывались: а что дальше? Кто дальше? Заплаканный Игорь Золотовицкий, кому и предрекают занять место Табакова, помогает погрузить цветы в машину. Машины уехали на Новодевичье кладбище, где похоронили народного артиста. Камергерский переулок опустел, а с афиш смотрел Олег Табаков со своей знаменитой лукавой улыбкой.
Прощание с Олегом Табаковым: фоторепортаж
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018.