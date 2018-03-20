Жители района Вешняки могут попробовать себя в роли актеров

В районе Вешняки театр «ЛАМП» творческого объединения «Открытая территория» решил подыскать будущих актеров. Об этом рассказал глава творческого объединения Сергея Яковлев.

«Я сейчас актер Московского театра «ЛЕНКОМ», а начинал с театральной студии «КаЛиТка». После школы я поступил в Бауманский институт, но в итоге перевелся в Высшее театральное училище имени Щепкина. В итоге я окончил. Отмечу, что театр «ЛАМП» расшифровывается как: Любители, Актеры, Музыканты, Писатели. Мы пришли к единому мнению что нужно собрать в районе людей самых разных профессий», прокомментировал Сергей Яковлев.

По его словам, первое занятие состоится уже завтра, 21 марта в 19.00 в Доме культуры «На Вешняковской». Занятие для всех желающих бесплатное. Принять участие могут жители района Вешняки старше 16 лет. Отмечаем, что для этого необходимо предварительно записаться по телефону: 8-916-756-95-05.