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Жители района Вешняки могут попробовать себя в роли актеров
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Жители района Вешняки могут попробовать себя в роли актеров 

Управа района Вешняки 7 часов назад
В районе Вешняки театр «ЛАМП» творческого объединения «Открытая территория» решил подыскать будущих актеров. Об этом рассказал глава творческого объединения Сергея Яковлев.
«Я сейчас актер Московского театра «ЛЕНКОМ», а начинал с театральной студии «КаЛиТка». После школы я поступил в Бауманский институт, но в итоге перевелся в Высшее театральное училище имени Щепкина. В итоге я окончил. Отмечу, что театр «ЛАМП» расшифровывается как: Любители, Актеры, Музыканты, Писатели. Мы пришли к единому мнению что нужно собрать в районе людей самых разных профессий», прокомментировал Сергей Яковлев.
По его словам, первое занятие состоится уже завтра, 21 марта в 19.00 в Доме культуры «На Вешняковской». Занятие для всех желающих бесплатное. Принять участие могут жители района Вешняки старше 16 лет. Отмечаем, что для этого необходимо предварительно записаться по телефону: 8-916-756-95-05.
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