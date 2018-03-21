Кто родился 21 марта 

Олег Васильевич Шеин (46 лет), член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Являлся депутатом Думы Астраханской области. Возглавлял Российскую партию труда. Избирался депутатом Государственной думы III, IV, V и VI созывов. Является вице-президентом Конфедерации труда России. Олег Шеин — автор ряда книг по истории и праву.
А ещё в этот день родились:
Сергей Викторович Лавров (68 лет), министр иностранных дел Российской Федерации. В системе МИД с 1972 года. Работал в Посольстве СССР в Шри-Ланке, в Постоянном представительстве СССР при ООН, возглавлял Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД России. В 1992-1994 годах был заместителем министра иностранных дел РФ Андрея Козырева. Занимал пост Постоянного представителя России при ООН.
Прают Чан-Оча (64 года), премьер-министр Таиланда. Был командующим Королевской армией Таиланда. В мае 2014 года возглавил военный переворот, в результате которого было свергнуто временное гражданское правительство и распущен сенат. Вся власть перешла к военному Национальному совету по поддержанию мира и порядка под руководством генерала Чан-Очи. В августе того же года король Таиланда Пумипон Адульядет назначил его премьер-министром страны.
Рауль Джумкович Хаджимба (60 лет), президент Республики Абхазия. Был первым вице-премьером Абхазии, возглавлял Службу государственной безопасности и министерство обороны республики. Занимал пост премьер-министра Республики Абхазия. Избирался депутатом Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия. 24 августа 2014 года одержал победу на внеочередных выборах президента страны.
Леонид Осипович Утёсов (1895-1982), артист эстрады, актёр. Настоящее имя — Лазарь Вайсбейн. Был актёром Московского театра революционной сатиры, Театра музыкальной комедии, Палас-театра, Ленинградского свободного театра, Рижского театра «Маринэ». В 1929 году организовал театрализованный джаз Леонида Утесова «Теа-джаз», который позже получил название Государственный эстрадный оркестр РСФСР. Широкую известность актёр приобрел после выхода на экраны кинофильма «Весёлые ребята», где он сыграл главную роль. В 1965 году Леонид Утёсов стал первым артистом эстрады, который был удостоен почётного звания «Народный артист СССР».